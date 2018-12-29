الجامعة الوطنية للتعليم تدعو لإضراب وطني

هبة بريس

دعت الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي نساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي إلى خوض إضراب وطني عام الخميس 3 يناير المقبل، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام الإدارات والمديريات الإقليمية و الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وطالبت الجامعة الوطنية في بلاغ لها ب”تعليم عمومي موحد في خدمة مواطن متحرر متنور حامل لمشعل الفكر النقدي يمكنه من الاستقلالية”، و “مدرسة وجامعة عموميتان موحدتان ووحيدتان تستفيدان من جميع الامكانيات اللوجيستيكية لخلق شروط فضاء تعليمي وتربوي”.

كما طالب بلاغ الجامعة ب“الزيادة في أجور الموظفين بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي وفي معاشات المتقاعدين وإعفائها من كل أنواع التضريب”، الى جانب وضع ”نظام ترقي عادل ومنصف يتجاوز نواقص منظومة تفتقد الإنصاف وتنتج ضحايا أصبحوا بالآلاف”.

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