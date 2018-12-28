بعد اتهام نائبة العمدة بصرف “200 مليون” في السفريات .. جماعة طنجة ترد‎

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

خرجت جماعة طنجة عن صمتها إزاء الاتهامات الموجهة لنائبة العمدة بصرف 200 مليون سنتيم في السفريات سنويا ، حيث أوضحت الجماعة في بلاغ توضيحي لها أن الاعتماد المفتوح بهذا الفصل والمخصص للتعويض عن مصاريف القيام بمهام خارج أرض الوطن لفائدة الرئيس والمستشارين لا يتعدى مائة ألف( 100.000) درهم.

وأكدت جماعة طنجة، في ذات البلاغ، أن نسبة صرف الاعتمادات في هذا الفصل لم تتجاوز إلى تاريخه 20% من المبلغ المرصود، لافتا الى أن الاعتماد المرصود في ميزانية التسيير لمصاريف المهام بالخارج للرئيس والمستشارين هو مائة ألف( 100.000) درهم، وخمسون ألف (50.000) درهم بالنسبة لمصاريف التنقل داخل المملكة.

وأشار بلاغ الجماعة، أن الاعتماد المرصود في ميزانية التسيير لمصاريف المهام بالخارج للرئيس والمستشارين هو مائة ألف( 100.000) درهم، وخمسون ألف (50.000) درهم بالنسبة لمصاريف التنقل داخل المملكة.

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