موظفو مستشفى محمد السادس بمراكش يصبون نار غضبهم على المجلس الجماعي‎

ضاهر محمد؛ مراكش

نظمت النقابة الوطنية للصحة العمومية (فدش) بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش و اللجنة الوطنية للاطباء الداخليين و المقيمين بمراكش، وقفة احتجاجية صباح يوم الجمعة 28 دجنبر 2018 امام المستشفى الجامعي محمد السادس، و ذلك احتجاجا على ما اسموه المهزلة المتمثلة فاستغلال جنبات المؤسسة و كرائها لفائدة مستغلي المواقف ضاربين بعرض الحائط القانون الذي يمنع استغلال محيط المؤسسات العمومية .

و استنكر الموظفون بالمركز عرقلة الحركة المرورية و ترك سياراتهم بعيدا عن مكان عملهم ثم تغاضي المجلس الجماعي عن هذه الممارسات الخارجة عن القانون، بالرغم من مراسلة إلا انها لم تجد حل للمهزلة المتمثلة في استغلال جميع جنبات ومحيط المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش على طول شارع ابن سينا و زنقة المستشفيات وكرائها لفائدة مستغلي المواقف ضاربين بعرض الحائط القانون الذي يمنع استغلال محيط المؤسسات العمومية.

وطالبت الشغيلة الصحية بالمركز الاستشفائي خلال نفس الوقفة، بضرورة التدخل العاجل من قبل سلطات المدينة، من اجل وضع حد للممارسات الغير القانونية من قبل المجلس الجماعي لمدينة مراكش.

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