مول “17 مليار” للقاضي: “جيت نفش عليكم قلبي ماعمرني سرقت شي ريال”

هبة بريس – الدار البيضاء

بجلباب أبيض ، اختار زين العابدين الحواص البرلماني المجرد من صفته النيابية و الذي اشتهر بفضيحة “17 مليار” بمنطقة حد السوالم ، -اختار- الوقوف أمام القاضي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في أولى جلسات هذا الملف.

و ظهر الحواص متأثرا و هو يتحدث للقاضي رئيس الجلسة ، حيث قال بنبرة يغلب عليها الحزن ، “سيدي الرئيس ، جيت نفش عليكم قلبي ، مشيت للبرلمان لتأدية واجبي الوطني حتى لقيت راسي معتاقل في عكاشة”.

و أضاف البرلماني المعزول : “ماعرفتش لحد الساعة علاش أنا هنا ، واش لأنني درت خدمتي بكل نزاهة و إخلاص لهاد الوطن ، كاين فهادو لي شهدو ضدي بزاف عندهم معايا خصومة سياسية و مكيحملونيش”.

و أصر الحواص على مخاطبة رئيس الجلسة بخطاب الضحية ، حيث قال : “من نهار نجحت في الانتخابات وأنا تنطلب باش الإدارة المغربية تعاون المواطن الدرويش ، ما عمرني سرقت شي ريال و أنا كنت كاندير غير خدمتي”.

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