بعد مقتل السائحتين ..سفير الدنمارك يبعث برسالة مؤثرة للمغاربة

هبة بريس ـ الرباط

خرج سفير الدانمارك بالمغرب يكولاي هاريس، باول تعليق بعد واقعة ذبح سائحتين أجنبيتين من قبل دواعش بمنطقة “شمهاروش” ضواحي مراكش.

وعبر السفير “عن شكره للشعب المغربي ولكل مؤسساته على رسائل التعاطف والمواساة العديدة التي وجهت لاسر وأقارب الضحيتين في حادث إمليل خاصة وللشعب الدانماركي”

وجاء في رسالة “لقد قام العديد من الأشخاص بوضع شموع وأزهار أمام السفارة.. وأود التعبير شخصيا عن مدى تأثري بمختلف أشكال التضامن التي تمت مع الشعب الدانماركي خلال هذا الاسبوع الصعب”، على حد تعبيره.

وأوضح هاريس قائلا: “لقد تلقت السفارة العديد من الاتصالات التضامنية الداعمة من طرف أصدقائنا المغاربة ومن قبل السفارات الاخرى المعتمدة في الرباط”، مضيفا “ولكونه من الصعوبة الإجابة بشكل شخصي عن كل من تحمل عناء مراسلتنا بمختلف الوسائل، فإنني أتوجه بشكل شخصي لكل واحد منهم بالشكر والامتنان”.

وأكد سفير الدانمارك بالرباط ان حادث إمليل “عمل بغيض ” قبل ان يؤكد تقديره ” للجهود المبذولة من طرف السلطات المغربية لضمان محاسبة كل المسؤولين عن هذه الجرائم أمام القضاء”، مردفا: “كما أنني أقدر الحوار الذي يجري مع المسؤولين المغاربة”.

وختم السفير نيكولاي هاريس رسالته بالقول: “لطالما كانت القيم الانسانية هي أساس العلاقات المتبادلة بين شعبينا، أنا جد مقتنع بأنها ستظل كذلك”.

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