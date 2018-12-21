الكسكس المغربي يثير قلق الوزير الأول الجزائري -فيديو

هبة بريس ـ الرباط

دعا الوزير الأول في الجزائر أحمد أويحيى، المنتجين في مجال الصناعات الغذائية إلى تطوير إنتاج “الكسكس”، من أجل الرد على المغرب.

وقال أويحيى مخاطبا أحد المنتجين، حين كان يتذوق “طبق كسكس”، خلال إشرافه بقصر المعارض رفقة عدد من الوزراء على تدشين الطبعة 27 لمعرض الإنتاج الجزائري: “هناك دولة شقيقة وجارة جعلت الكسكس منتوجها هي فقط في الدنيا، أثبتو العكس وأظهروا الكسكس الجزائري”

ولمح الوزير الأول إلى انزعاجه من إعلان المغرب “الكسكس” طبقا من التراث المحلي له وسعيه لتسجيله لدى منظمة اليونسكو باسمه، وفقا لصحيفة “الشروق” الجزائرية.

ومعروف أن الكسكس أشعل حربا بين دول المغرب العربي: الجزائر، تونس والمغرب، حيث يعكف خبراء من هذه البلدان لدراسة مشروع موحد لضم طبق الكسكس التقليدي لقائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو.