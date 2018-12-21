الكسكس المغربي يثير قلق الوزير الأول الجزائري -فيديو

هبة بريس ـ الرباط
دعا الوزير الأول في الجزائر أحمد أويحيى، المنتجين في مجال الصناعات الغذائية إلى تطوير إنتاج “الكسكس”، من أجل الرد على المغرب.
وقال أويحيى مخاطبا أحد المنتجين، حين كان يتذوق “طبق كسكس”، خلال إشرافه بقصر المعارض رفقة عدد من الوزراء على تدشين الطبعة 27 لمعرض الإنتاج الجزائري: “هناك دولة شقيقة وجارة جعلت الكسكس منتوجها هي فقط في الدنيا، أثبتو العكس وأظهروا الكسكس الجزائري”
ولمح الوزير الأول إلى انزعاجه من إعلان المغرب “الكسكس” طبقا من التراث المحلي له وسعيه لتسجيله لدى منظمة اليونسكو باسمه، وفقا لصحيفة “الشروق” الجزائرية.
ومعروف أن الكسكس أشعل حربا بين دول المغرب العربي: الجزائر، تونس والمغرب، حيث يعكف خبراء من هذه البلدان لدراسة مشروع موحد لضم طبق الكسكس التقليدي لقائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو.
مغربي
في 18:20
هذا اللي كلا الغلة و سب الملة. الله يشافي المسؤولين الجزائريين. عندهم عدو واحد ؟؟؟ و لكن غير معروف ؟
سامي لامي
في 18:33
العرب يتخاصمون على التوافه…ياليتني ماكنت امازيغيا او عربيا..التخلف ضارب في الجينات والصبغيات..أناس تبحث وتشجع على استغلال كواكب اخرى ودول تحث على ابراز اكلة عالميا!!!! لكم التعليق
سعيد
في 18:48
يالها من عقلية متخلفة .
المواطن
في 18:51
يا سلام الناس فين وصلات كملو كل شي الفضاء العلوم كلها بقا ليهم غي الكسكس شكون لي اكتشفوا
Sara
في 19:03
عطا الله المشاكل في المغرب او الجزائر, ما بقى لينا غير ندبزو على الكسكس. و باركا من الفضائح