تسليم جثث السائحتين للسلطات النرويجية والدنماركية بمراكش ( صور )

ضاهر محمد؛ مراكش

قام والي جهة مراكش اسفي كريم قسي لحلو قبل قليل من زوال اليوم رفقة الوفد مرافق له، بتسليم جثماني السائحتين الاجنبيتين ضحيتي جريمة ارهابية جبانة باقليم الحوز، لممثلي الهيئات الديبلوماسية النرويجية والدانماركية.

وعرفت عملية تسليم الجثث للهيئات الديبلوماسية اجراءات امنية مشددة، حيث تم منع اي شخص من الاقتراب لسيارة نقل الاموات وكذلك للبوابة الرئيسية لمستودع الاموات بباب دكالة.

وتم نقل جثث السائحيتين لمطار مراكش المنارة، تحت حراسة امنية مكونة من فرقة الدراجين وكذلك عناصر التدخل.

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