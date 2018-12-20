تسليم جثث السائحتين للسلطات النرويجية والدنماركية بمراكش ( صور )

التحكم في النص :
ضاهر محمد؛ مراكش
قام والي جهة مراكش اسفي كريم قسي لحلو قبل قليل من زوال اليوم رفقة الوفد مرافق له، بتسليم جثماني السائحتين الاجنبيتين ضحيتي جريمة ارهابية جبانة باقليم الحوز، لممثلي الهيئات الديبلوماسية النرويجية والدانماركية.
وعرفت عملية تسليم الجثث للهيئات الديبلوماسية اجراءات امنية مشددة، حيث تم منع اي شخص من الاقتراب لسيارة نقل الاموات وكذلك للبوابة الرئيسية لمستودع الاموات بباب دكالة.
وتم نقل جثث السائحيتين لمطار مراكش المنارة، تحت حراسة امنية مكونة من فرقة الدراجين وكذلك عناصر التدخل.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
ايوب
في 20:24
يجب على الجمعيات المدافعة عن وقف عقوبة الاعدام ان تخرج للعلن وتعبر لنا عن موقفها من هذا الفعل الجبان وما هي العقوبات التي يستحقها هؤلاء الجبناء.يحب تنفيذ حكم الاعدام في حقهم
ص
في 20:30
الله يرحمهم
عبد الرحيم حبش
في 20:37
لا حول ولا قوة إلا بالله ،يجب أن يطهر بلدي من مثل هؤلاء (البشر )القلب يدمي ولن أسامحهم على تشويه صورة بلدي وديني الذي مادعا يوما للقتل ولا حتى للعبوس في وجه الآخرين ،رحم الله المغدورتين ،ولينزل غضبه على المجرمين.
علاء من أكادير
في 20:59
فلترقد ارواحهما في سلام 💔
أن لله وإنا إليه راجعون
منى
في 21:01
بالفعل منظر محزن, لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم !
immigré
في 21:05
هل سمعتم الرسول “ص” والصحابة والخلفاء الراشدين ياذون نملة فما بالكم بالبشر؟؟؟ هل تحسون بالام الوالدين والعائلة عند كل فاجعة؟؟؟ هل الاسلام عندكم هو اللحية والقميص وما شاء الله والحمد لله واستغفر الله ولا حول ولا قوة الا بالله…و…
الا تعرفون ان من يكره الناس من الاسلام هم نحن المسلمين بافعالنا وتصرفاتنا ومعاملتنا…
تحية للمغاربة الاحرار وذوي الاخلاق والتربية الحسنة والمعاملة الطيبة الغيورين على وطنهم ودينهم…
خبير
في 21:10
ضربة غادرة موجعة جدا. تالمنا كثيرا لمصير فتاتين لا ذنب لهما.الارهاب لا دين له وهو عقيدة مرفوضة. هذه الجريمة تعني شيئا واحدا وهو ان هؤلاء المستذئبين يعيشون بيننا وانه اصبح علينا ان نتحلى باليقظة في بيوتنا ومؤسساتنا ومساجدنا وشوارعنا حفاظا على امن هذا البلد الذي يؤوينا.ديننا الحنيف الوسط وبلدنا الامن براء من هؤلاء ومن عقيدتهم. اللهم اجعل هذا البلد واهله امنين مطمئنين وجنبه الشرور ما ظهر منها وما بطن.
خبير
في 21:13
اقترح الخازوق في ساحة عمومية ولكم واسع النظر.
cary6@hotmail.com
في 21:37
أين هو وزير الداخلية ووزير السياحة ؟؟؟