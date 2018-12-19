برلمانية : ملف “حامي الدين” ورطة للوطن و”البيجيدي ” لن يكون في صراع مع الدولة

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب “العدالة والتنمية” الذي يقود الحكومة المغربية، بتهمة “المساهمة في القتل العمد” وإحالة القضية على غرفة الجنايات بذات المحكمة.

قضية ” حامي الدين ” اثارت نقاشا متباينا ، كل من زاويته وقناعاته ، غير ان مجرى النقاش سيتغير نحو ” السخونة ” اطلاق وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد النار على قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الجنائية بفاس القاضي بمتابعة عبد العالي حامي الدين، بتهمة “المساهمة في القتل”.

امينة ماء العينين ، القيادية في حزب العدالة والتنمية ، خرجت بتدوينة فيسبوكية اختارت لها عنوان ” في المعارك الخطأ،لا منتصر ولا منهزم ” نوردها كاملة كما هي ”

في قضية عبد العالي حامي الدين،هناك تجييش واضح في اتجاه تصوير الأمر وكأنه معركة دولة ضد شخص أو حزب.

وهناك دفع في اتجاه تصوير الأمر وكأنه استقواء وابتزاز للدولة التي يجب أن تدافع عن هيبتها وأن تعلن انتصارها بسحق أحد مواطنيها من مدخل القضاء.