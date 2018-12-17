بوليف : في كل إصلاح هناك من لا يريد أن نمس أموره ومصالحه الشخصية

هبة بريس ـ الرباط

قال محمد نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف بالنقل، ان الوزارة المكلفة بالنقل تضع مسألة السلامة الطرقية ضمن الأولويات الوطنية خاصة في ما يخص ملف تعليم السياقة، مشيرا إلى أن الوزارة وقعت على عقد برنامج مع المهنيين منذ سنة 2014، ويتضمن أربع محاور و 32 إجراء شرعت الوزارة في تنزيل كل إجراء على حدة.

وأضاف الوزير، الذي كان يتحدث في معرض رده على إحدى المداخلات في مجلس النواب، اليوم الاثنين 17 دجنبر الجاري، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، على أنه في كل إصلاح “هناك من لا يريد أن نمس أموره ومصالحه الشخصية والذاتية فتكون بعض التشويشات”.

وشدد على أنه لا يمكن التساهل في مسألة السلامة الطرقية لأن الأمر يتعلق بسلامة المواطن، مبينا أنه تمت إعادة النظر في كيفية اجتياز الامتحان التطبيقي من خلال تحديد عدد المرشحين لاجتياز الامتحان في 12 مرشح عن كل سيارة وعن كل مدرب شهريا من أجل تأهيل العنصر البشري.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0