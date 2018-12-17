مزوار من موريتانيا : العلاقات التاريخية بين البلدين تفرض عليهما تقوية علاقات التعاون

هبة بريس ـ الرباط

دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، اليوم الاثنين، بنواكشوط، إلى تعزيز عمليات الاستثمار المشترك بين المغرب وموريتانيا .

وقال مزوار، الذي قاد وفدا يتكون من حوالي 100 رجل أعمال إلى المنتدى الاقتصادي الموريتاني– المغربي، إنه “من الضروري تعزيز عمليات الاستثمار البينية بين بلدين يربطهما مصير مشترك وتجمعهما أوجه تكامل في العديد من الميادين، من قبيل الفلاحة والصيد، والمعادن وغيرها”.

وأضاف أن انعقاد هذا المنتدى يعبر عن الإرادة الراسخة للبلدين للسير قدما على درب تعزيز علاقاتهما وشراكتهما الاقتصادية، مشددا، في السياق ذاته، على ضرورة استغلال هذه الإرادة وترجمتها عمليا من خلال مشاريع واستثمارات بينية . وتابع أن العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين تفرض عليهما السير في اتجاه تقوية علاقات التعاون في المجال الاقتصادي وإزالة العراقيل التي تحول دون تطويرها . واعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه من الضروري العمل على توفير شروط إقلاع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وإعادة هيكلة عملهما المشترك . وأكد أن البلدين المنتميين إلى اتحاد المغرب العربي، لهما أيضا عمق في غرب افريقيا، وهو العمق الذي “يمكن أن نجعل منه أرضية قوية لكي يشكل محور الرباط- نواكشوط، محورا اقتصاديا، ومحورا استراتيجيا يساهم في دينامية التنمية من خلال الاستثمارات المشتركة، والتي من شأنها أن تساهم في استقرار المنطقة وأمنها “.

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