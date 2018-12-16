توقيف شخصين متورطين في مقتل مهندس معماري بمراكش

ضاهر محمد: مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية امن مراكش، تمكنت من توقيف شخصين يشتبه فيهما بتورطهما في قتل مهندس معماري داخل شقة معدة للكراء بشارع مولاي عبد الله بمقاطعة جليز بمراكش.

وحسب نفس المصادر، فعناصر الشرطة القضائية نجحت يوم امس السبت 15 دجنبر الجاري من توقيف المشتبه فيه الاول بمدينة مراكش فيما تم توقيف المشتبه فيه الثاني بالنواحي.

وسبق ان تم العثور مساء الجمعة 14 دجنبر الجاري، على جثة المهندس هامدة داخل شقة معدة للكراء بشارع مولاي عبد الله بتراب مقاطعة جيليز بمراكش.

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