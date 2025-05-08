أكادير.. حجز كمية من ” الحشيش ” داخل مركبة سياحية ” كرڤان “

هبة بريس – أكادير

في عملية أمنية دقيقة، تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بتغازوت، شمال مدينة أكادير، مساء أمس الاربعاء ، من حجز ما يقارب أربعة كيلوغرامات ونصف من مخدر ” الشيرا”، وذلك إثر مداهمة عربة سياحية من نوع “كرافان” وسيارة خاصة بمركز تغازوت.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد أسفرت العملية عن توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، وشابين أحدهما من الشمال ،كانوا في وضعية مشبوهة داخل “الكرافان” في جلسة خمرية.

وأكدت المصادر نفسها أن أحد الموقوفين ينحدر من شمال المملكة، فيما الآخر من الجنوب.

وقد أسفرت عملية التفتيش الأولي عن العثور على حوالي نصف كيلوغرام من مخدر الشيرا بحوزة الفتاة، قبل أن تقود التحقيقات الميدانية ويقظة العناصر الدركية إلى اكتشاف كمية إضافية من المخدرات تصل إلى أربعة كيلوغرامات، كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة أحد المشتبه فيهم.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن البحث القضائي، في انتظار استكمال التحقيقات وكشف كافة الملابسات المرتبطة بهذه العملية.