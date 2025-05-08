مصرع شخصين وإصابة ثالث جراء حادث سير خطير بين تيفلت والخميسات
هبة بريس
وقعت صباح اليوم الخميس 8 ماي 2025 حادثة سير خطيرة على الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين تيفلت والخميسات، إثر اصطدام عنيف بين ثلاث مركبات كانت تسير في نفس الاتجاه، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة ثالث بجروح وصفت بالحرجة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد فارق أحد الضحايا الحياة في مكان الحادث متأثرًا بقوة الاصطدام، فيما توفي الشخص الثاني لاحقًا بمستشفى مولاي يوسف بالرباط، بعد نقله في حالة حرجة. أما الضحية الثالثة، وهو سائق إحدى السيارتين، فقد تم نقله لتلقي الإسعافات اللازمة بسبب إصابات بليغة.
وفور وقوع الحادث، انتقلت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث تم تأمين محيط الحادث ونقل المصابين، فيما باشرت السلطات المختصة تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة، قصد تحديد أسباب وملابسات هذا الحادث المأساوي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
12 تعليقات
كل نهار كنسمعو على حوادث مأساوية بسبب التهور فالطريق
الناس خاصهم ياخدو الحيطة فالسياقة خصوصا فالطرق الوطنية
النيابة العامة فتحت تحقيق باش تعرف شنو وقع بالضبط
الحادث وقع فالصباح وتسبب فشلل مؤقت للطريق
الدرك الملكي حضر فالحين ودار اللازم
واحد مات فبلاصتو والثاني توفى فالمستشفى
الاصطدام كان عنيف وتسبب فوفاة شخصين
سائق السيارة الثالثة مازال فحالة حرجة
الضحايا كانو فسيارات ماشية ف نفس الاتجاه
الوقاية المدنية قامت بدور كبير فالتدخل
حادثة خطيرة على الطريق الوطنية رقم ستة بين تيفلت والخميسات
تم نقل المصابين بسرعة لتلقي العلاج