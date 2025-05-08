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كلاب ضالة
كلاب ضالة

فاجعة تهز الصخيرات.. كلاب ضالة تهاجم طفلا وتنهي حياته

8 مايو، 2025 - 10:13 صباحًا
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هبة بريس – الرباط

اهتزت جماعة الصباح بمدينة الصخيرات, مساء أمس الأربعاء, على وقع حادث مأساوي.

تفاصيل الواقعة, حسب مصادر محلية, تعود الى وصول طفل رفقة أسرته من مدينة وزان الى الصخيرات لتقديم واجب العزاء في وفاة أحد أفراد العائلة.

ووفق ذات المصادر, فقد خرج الطفل للتجول قرب منزل العزاء قبل أن يتعرض لهجوم من قبل عدد من الكلاب الضالة التي أسقطته أرضا ونهشت لحمه وتركته جثة هامدة.

وفور علمها بالحادث, انتقلت عناصر السلطة المحلية والدرك الملكي الى عين المكان حيث تم نقل جثة الهالك وفتح تحقيق في الواقعة التي خلفت حالة من الحزن والصدمة بين عائلة الطفب وساكنة المنطقة.

8 مايو، 2025 - 10:13 صباحًا
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