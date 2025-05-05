استئنافية فاس تؤجل النظر في ملف حامي الدين إلى أكتوبر المقبل

هبة بريس- ع محياوي

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية والأستاذ الجامعي عبد العالي حامي الدين إلى 13 أكتوبر المقبل، وذلك من أجل تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على الملف، واستدعاء الشاهد الرئيسي الخمار الحديوي.

ويتابع حامي الدين على خلفية قضية مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، التي تعود وقائعها إلى سنة 1993، والتي أعادت الجدل القانوني والسياسي حولها إلى الواجهة منذ إعادة فتح التحقيق.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في وقت سابق بإدانة حامي الدين بـ 3 سنوات حبسا نافذا، بعد تكييف التهمة إلى “المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”.

الملف لا يزال يثير اهتمام الرأي العام، لما يحمله من حساسيات سياسية وتاريخية مرتبطة بالعنف الجامعي والصراعات الإيديولوجية في تسعينيات القرن الماضي.