“الأحرار” يثمن انخراط الحكومة في التنزيل الأمثل للأوراش الاجتماعية
هبة بريس – الرباط
نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال اجتماعه المنعقد بمدينة الداخلة برئاسة عزيز أخنوش، بانخراط الحكومة الجاد والمسؤول في إنجاح مجموعة من الأوراش الاجتماعية الكبرى، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، ووفق أجندة واضحة تحترم أولويات الدولة في المجال الاجتماعي.
وأشاد المكتب السياسي بالنتائج الملموسة التي تم تحقيقها في ورش الحماية الاجتماعية، لاسيما في ما يخص تعميم التأمين الإجباري عن المرض، الذي بات يغطي شرائح واسعة من المواطنين، إضافة إلى تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستفيد منه حالياً أزيد من 3.9 مليون أسرة مغربية، ما يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي.
كما ثمن الحزب النجاح الذي سجله برنامج دعم السكن، الذي مكن أزيد من 48 ألف مواطن من الاستفادة من مساعدات الدولة لاقتناء سكنهم الرئيسي، في مبادرة تعكس حرص الحكومة على تحسين ظروف العيش والاستقرار السكني للأسر المغربية.
وفي سياق متصل، نوه المكتب السياسي بالرؤية الواضحة التي تعتمدها الحكومة لتعزيز دينامية سوق الشغل، والتصدي للارتفاع المسجل في معدلات البطالة، لا سيما في ظل التأثيرات السلبية لتوالي سنوات الجفاف على مناصب الشغل في القطاع الفلاحي.
وأكد أن هذه المقاربة المتكاملة تعكس حرص الحكومة على توفير فرص الشغل اللائق، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
10 تعليقات
“الحكومة خاصها تواصل فهاد الطريق، ولكن ما تنساش تحاسب وتعاقب اللي كيعرقلو هاد الأوراش!”
“المواطنين ولاو كيشوفو نتائج بعض البرامج، ولكن خاص مزيد من الشفافية والتواصل المستمر مع الناس.”
“48 ألف مستافد من دعم السكن رقم زوين، ولكن كيبقى محدود مقارنة مع الطلب الكبير على السكن اللائق.”
“السياسات اللي مبنية على التوجيهات الملكية كتكون غالباً ناجحة، حيث كتركز على المواطن البسيط.”
“العدالة الاجتماعية خاصها تكون فكل الميادين، التعليم والصحة والشغل، ماشي غير فالدعم المباشر.”
“سنوات الجفاف أثرت بزاف على الفلاحة، والحكومة خاصها تلقى بدائل حقيقية تخفف من الأزمة فالقرى
“الحكومة دارت مجهود فالشغل، ولكن البطالة مازال كتقلق، خصوصاً عند الشباب، خاص حلول عملية وسريعة.”
“برنامج دعم السكن مهم بزاف، حيث السكن هو الاستقرار، ولكن ماشي كلشي قادر يستافد، خاص تبسيط الشروط.”
“3.9 مليون أسرة كتستافد من الدعم الاجتماعي المباشر، هادشي كيبين باللي كاين خدام فعلاً، ولكن خاص المراقبة باش يوصل الدعم لمستحقيه.”
“برافو على تعميم التأمين الإجباري عن المرض، هادي خطوة مهمة فطريق الكرامة الصحية لكل مغربي.”