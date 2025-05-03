“الأحرار” يثمن انخراط الحكومة في التنزيل الأمثل للأوراش الاجتماعية

هبة بريس – الرباط

نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال اجتماعه المنعقد بمدينة الداخلة برئاسة عزيز أخنوش، بانخراط الحكومة الجاد والمسؤول في إنجاح مجموعة من الأوراش الاجتماعية الكبرى، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، ووفق أجندة واضحة تحترم أولويات الدولة في المجال الاجتماعي.

وأشاد المكتب السياسي بالنتائج الملموسة التي تم تحقيقها في ورش الحماية الاجتماعية، لاسيما في ما يخص تعميم التأمين الإجباري عن المرض، الذي بات يغطي شرائح واسعة من المواطنين، إضافة إلى تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستفيد منه حالياً أزيد من 3.9 مليون أسرة مغربية، ما يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي.

كما ثمن الحزب النجاح الذي سجله برنامج دعم السكن، الذي مكن أزيد من 48 ألف مواطن من الاستفادة من مساعدات الدولة لاقتناء سكنهم الرئيسي، في مبادرة تعكس حرص الحكومة على تحسين ظروف العيش والاستقرار السكني للأسر المغربية.

وفي سياق متصل، نوه المكتب السياسي بالرؤية الواضحة التي تعتمدها الحكومة لتعزيز دينامية سوق الشغل، والتصدي للارتفاع المسجل في معدلات البطالة، لا سيما في ظل التأثيرات السلبية لتوالي سنوات الجفاف على مناصب الشغل في القطاع الفلاحي.

وأكد أن هذه المقاربة المتكاملة تعكس حرص الحكومة على توفير فرص الشغل اللائق، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.