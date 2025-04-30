حنان رحاب: “الاعتداء على مصور صحفي من طرف فنانة سلوك غير مقبول”

هبة بريس – محمد الهروالي

في تصريح صريح ومؤلم، علّقت الصحافية والنقابية حنان رحاب على واقعة اعتداء فنانة على مصور صحفي بموقع “آش نيوز”، أثناء تغطيته لحدث عمومي، حيث أقدمت الأخيرة على مهاجمة ميكروفونه بيدها وتفوهت بعبارات نابية أمام أعين الصحفيين الحاضرين.

وأكدت رحاب أن “رفض الإدلاء بتصريحات صحفية حق شخصي، لكن الطريقة التي اختارتها هذه الفنانة لا تليق بها ولا باسم العائلة التي تنتمي إليها”، مشيرة إلى أن الواقعة تعكس خللاً واضحاً في العلاقة بين بعض الفنانين ووسائل الإعلام.

واعتبرت أن ما زاد من مرارة الحادث ليس فقط سلوك الفنانة، بل “صمت بعض الزملاء الصحفيين الذين واصلوا أخذ تصريحات منها، كأن شيئاً لم يحدث، دون أي تضامن أو حتى إشارة رمزية تُعبّر عن رفض الإهانة التي تعرض لها زميلهم”.

وشددت رحاب على أن الواقعة تكشف عن مشكلتين خطيرتين: “الأولى تتعلق بالاعتداء المباشر على صحفي أثناء مزاولة مهامه، والثانية تتعلق بغياب روح التضامن المهني، وهو أمر يطرح علامات استفهام حول مآل كرامة الصحفي في الميدان”.

وختمت تصريحها بالتأكيد على أنه “لا معنى للحديث عن حرية الصحافة إن لم يبدأ الدفاع عنها من حماية من يمارسها كل يوم، بالكاميرا والميكروفون… وبالكرامة أيضاً”.