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منتدى الحق والإنصاف ينفي شائعات "فساد "في إقليم زاگورة

منتدى الحق والإنصاف ينفي شائعات “فساد “في إقليم زاگورة

30 أبريل، 2025 - 10:29 مساءً
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هبة بريس – زاكورة

في بيان توضيحي أصدره منتدى الحق والإنصاف اليوم الاربعاء 30 أبريل الجاري، تناول خلاله مجموعة من القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي في إقليم زاگورة، والتي تم تداولها بشكل مغلوط في بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

البيان، الذي توصلت ” هبة بريس ” بنسخ منه، أكد خلاله المنتدى كإلتزامه الحياد والشفافية والموضوعية، نافيا الادعاءات التي تم تداولها بشأن وجود اختلالات مالية وبيع عقارات جماعية بطريقة غير قانونية.

وأكد منتدى الحق والإنصاف في بيانه أنه يلتزم بالمبادئ القانونية والحقوقية، ويحرص على أن يكون في موقف الحياد التام من كافة الأطراف المعنية، دون الانحياز لأي جهة سياسية أو اجتماعية داخل الجماعة، كما شدد المنتدى على أنه يتبنى سياسة الحياد والمصداقية في معالجة القضايا المطروحة، ويحرص على نشر الحقائق فقط استناداً إلى الأدلة والوثائق الرسمية.

وفيما يتعلق بالادعاءات الخاصة بشبهات فساد، مثل تزوير مستندات تخص الأموال العامة أو بيع عقارات جماعية، نفى المنتدى بشكل قاطع صحة هذه المزاعم، وأوضح البيان أن التحقيقات القضائية ما زالت جارية في القضايا المتعلقة بتوزيع العقارات الجماعية، وهو ما يعني أن أي تداول للمعلومات قبل صدور أحكام قضائية نهائية هو أمر غير مبرر.

كما أشار المنتدى إلى أنه قام بمراجعة الوثائق المتعلقة بإجراءات بيع الأراضي الجماعية، مؤكداً أن كافة الإجراءات تمت وفقاً للقوانين المعمول بها، وأن القرارات المتعلقة بتوزيع الأراضي كانت قد اتخذت بناءً على تصاميم ورخص بناء رسمية، تم إعدادها من قبل الجهات المختصة.

المنتدى، الذي يحرص على تعزيز ثقافة الشفافية والمصداقية في التعامل مع القضايا العامة، حذر من الانسياق وراء الأخبار الزائفة والشائعات التي يتم تداولها على بعض الصفحات المستعارة، التي تهدف إلى تشويه الحقائق وإرباك الرأي العام. ووجه المنتدى دعوة إلى المواطنين في إقليم زاگورة بضرورة تحري الدقة في المعلومات التي يتلقونها وعدم تصديق كل ما يتم نشره على الإنترنت.

وفي ختام بيانه، جدد منتدى الحق والإنصاف دعوته إلى الحفاظ على قيم العدالة والإنصاف، والعمل معاً على بناء مجتمع يقوم على أسس من الشفافية والمساءلة. وأكد المنتدى التزامه الثابت بمواصلة العمل الحقوقي المسؤول الذي يخدم مصلحة المواطنين ويحترم حقوقهم.

30 أبريل، 2025 - 10:29 مساءً
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