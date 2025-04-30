فرنسا.. إستقالة العمدة “فرانسوا كومينيس” بعد إدانته بتهمة اختلاس الأموال العامة

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أعلن عمدة سيت، فرانسوا كومينيس، استقالته اليوم الاربعاء 30 أبريل الجاري، بعد تأكيد إدانته بتهمة اختلاس الأموال العامة، حيث صادقت محكمة النقض على الحكم الصادر ضده القاضي بحرمانه من الترشح لمدة خمس سنوات، ليُنهِي بذلك أكثر من عقدين من حكمه.

وكان فرانسوا كومينيس، عمدة سيت منذ عام 2001، قد أعلن استقالته في اليوم الأربعاء، بعد دقائق من تأكيد محكمة النقض لإدانته بتهمة اختلاس الأموال العامة، وقد صادقت المحكمة على الحكم الصادر في الاستئناف في أكتوبر 2023، والذي يقضي بحرمانه من الترشح لخمس سنوات، بالإضافة إلى حكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 15,000 يورو اي ما يعادل 15 مليون سنتيم ” .

وتعود التهم الموجهة إليه إلى منح مكافآت غير قانونية لمديره العام السابق للخدمات بين عامي 2016 و2018، وفي فيديو نشره على صفحته الفيسبوكية، عبّر فرانسوا كومينيس عن قراره ترك منصب عمدة سيت ورئاسة “سيت أغلوبول ميديتران” (Sète Agglopôle Méditerranée)، منهياً بذلك أكثر من 23 عامًا في الحياة السياسية .

وبعد استقالته، ستتولى نائبة العمدة الأولى، بلاندين أوثيي، منصب العمدة بالإنابة في بلدية سيت. ويجب عليها الدعوة إلى عقد مجلس بلدي خلال الأسبوعين القادمين لانتخاب عمدة جديد. وعلى مستوى الاتحاد، سيتولى نائب الرئيس الأول، جان-غاي ماجوريل، رئاسة “سيت أغلوبول ميديتران” بشكل مؤقت حتى انتخاب رئيس جديد.