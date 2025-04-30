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أمطار ورياح قوية - صورة تعبيرية
أمطار ورياح قوية - صورة تعبيرية

نشرة إنذارية: زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد يومي الأربعاء والخميس

30 أبريل، 2025 - 3:14 مساءً
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية ( 25 – 50 ملم) مصحوبة محليا بتساقط للبرد، غدا الخميس، وهبات رياح قوية مع تطاير محلي للغبار ( 75 – 90 كلم/س)، يومي الأربعاء والخميس، بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة “برتقالي”، أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية (من 25 إلى 50 ملم) مصحوبة محليا بتساقط البرد وبهبات رياح ستهم عمالات وأقاليم الراشيدية وتنغير وورزازات وميدلت وزاكورة، غدا الخميس ابتداء من الساعة 10 صباحا إلى الحادية عشرة مساء.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير محلي للغبار (من 75 إلى 90 كلم/س) بكل من فكيك وجرادة وبولمان والراشيدية وميدلت وتنغير، اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الثامنة مساء.

كما ستهم نفس الظاهرة كلا من جرادة وتاوريرت وفكيك ووجدة-أنجاد وكرسيف وبولمان وأزيلال والحوز والراشيدية وتنغير وميدلت وورزازات، غدا الخميس ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى منتصف الليل.

30 أبريل، 2025 - 3:14 مساءً
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‫23 تعليقات

  9. من المهم فهاد الوقت نخليو المسنين والمرضى داخل البيوت باش ما يتأثروش بالغبرة.

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  12. الله يحفظ الجميع، اللي ناوي يسافر ياخذ احتياطاتو ويشوف الحالة الجوية قبل ما يخرج.

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  15. سائقي الشاحنات والناقلين، ديرو بالكم مزيان، الرؤية كتكون منعدمة مع الغبار.

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