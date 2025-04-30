نشرة إنذارية: زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد يومي الأربعاء والخميس
هبة بريس
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية ( 25 – 50 ملم) مصحوبة محليا بتساقط للبرد، غدا الخميس، وهبات رياح قوية مع تطاير محلي للغبار ( 75 – 90 كلم/س)، يومي الأربعاء والخميس، بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة “برتقالي”، أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية (من 25 إلى 50 ملم) مصحوبة محليا بتساقط البرد وبهبات رياح ستهم عمالات وأقاليم الراشيدية وتنغير وورزازات وميدلت وزاكورة، غدا الخميس ابتداء من الساعة 10 صباحا إلى الحادية عشرة مساء.
وأضاف المصدر ذاته أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير محلي للغبار (من 75 إلى 90 كلم/س) بكل من فكيك وجرادة وبولمان والراشيدية وميدلت وتنغير، اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الثامنة مساء.
كما ستهم نفس الظاهرة كلا من جرادة وتاوريرت وفكيك ووجدة-أنجاد وكرسيف وبولمان وأزيلال والحوز والراشيدية وتنغير وميدلت وورزازات، غدا الخميس ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى منتصف الليل.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
23 تعليقات
اللي عندو أطفال صغار، ما يخرجهمش فهاد الطقس اللي فيه برق ورياح قوية.
استعمال الأضواء في السيارة ضروري فهاد الظروف باش تبان للناس.
الرجاء عدم المجازفة بالسفر في أوقات العواصف والزوابع حفاظًا على سلامتكم.
اللي سايق في طريق عامرة بالغبرة والريح، يخفف من السرعة وما يديرش المجازفات.
لا تتوقف في مناطق منخفضة أو قرب الأشجار خلال العواصف الرعدية.
الله يجيب السلامة، خوتي ديرو العقل وخليو الطرقات للمستعجل فقط.
قبل ما تسافر، تأكد من حالة سيارتك وخاصة الفرانات والضوء.
لا تقترب من الأعمدة الكهربائية أو الأسلاك المتساقطة بعد العاصفة.
من المهم فهاد الوقت نخليو المسنين والمرضى داخل البيوت باش ما يتأثروش بالغبرة.
اللي ساكن فالقرى أو المناطق المفتوحة، يرد البال مزيان من الرياح القوية.
لا تنسَ إغلاق النوافذ جيدًا داخل السيارة لتفادي دخول الغبار الكثيف.
الله يحفظ الجميع، اللي ناوي يسافر ياخذ احتياطاتو ويشوف الحالة الجوية قبل ما يخرج.
بالنسبة للناس اللي عندهم طاكسيات، راعيو سلامة الركاب وما تغامروش.
الزوابع يمكن تسبب فحوادث خطيرة، خليك حذر وخفف السرعة.
سائقي الشاحنات والناقلين، ديرو بالكم مزيان، الرؤية كتكون منعدمة مع الغبار.
ربي يحفظنا ويحفظ بلادنا، وعلينا كاملين نكونو واعيين بالخطر ونتصرفو بعقل.
خوتي، ما تبقاوش تصورو البرق أو تمشيو تلعبو وسط الغبرة، راها ماشي وقت اللعب.
الرياح ممكن تطيّح لافتات أو أغصان كبيرة، ردّ البال فالزناقي الضيقة.
اللي راكب الموتور، حاول ما تخرجش وسط الزوابع، راه خطر كبير.
من الأفضل تأجيل التنقلات غير الضرورية خلال العواصف الرعدية.
مستعملي الطريق السيار، راه خاص الحذر مضاعف فمثل هاد الأجواء.
حاولوا ما تبقاوش فالأماكن المرتفعة أثناء البرق، وخذوا مأوى آمن.
يرجى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر خلال هذه الفترة.