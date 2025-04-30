close button
الدفعة الثانية من زيادة أجور الموظفين تدخل حيز التطبيق ابتداء من يوليوز 2025

الدفعة الثانية من زيادة أجور الموظفين تدخل حيز التطبيق ابتداء من يوليوز 2025

30 أبريل، 2025 - 1:07 مساءً
22

هبة بريس

أفادت حكومة عزيز أخنوش، بأن صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ 500 درهم سيتم خلال يوليوز 2025، وذلك التزاما منها بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام ووفاء بالتزاماتها الاجتماعية.

وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، أنه تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، في فاتح يوليوز من سنة 2024، حيث استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.

واعتبر أن الحكومة عملت، بفضل الحوارات القطاعية، على تنفيذ مجموعة من الإجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.

وذكر البلاغ نفسه، أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.

30 أبريل، 2025 - 1:07 مساءً
22

مقالات ذات صلة

خديجة الزومي

خديجة الزومي: عندما وصل العنف المساجد بات تكوين خلية…

2025-04-30 / 15:02
وزارة الداخلية

المجالس المنتخبة تعود لتوزيع المنح بالناظور… فهل تتدخل الداخلية…

2025-04-30 / 14:24
"سيدي المخفي".. قبر وحيد وسط موقف سيارات يثير الجدل في فاس

“سيدي المخفي”.. قبر وحيد وسط موقف سيارات يثير الجدل…

2025-04-30 / 12:43
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تُواكب انطلاق المجموعات الصحية الترابية

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تُواكب انطلاق المجموعات الصحية الترابية

2025-04-30 / 12:37
الحكومة تفي بالتزاماتها الاجتماعية.. الاستفادة من معاش الشيخوخة للمتوفرين على 1320 يوما ابتداء من فاتح ماي

الحكومة تفي بالتزاماتها الاجتماعية.. الاستفادة من معاش الشيخوخة للمتوفرين…

2025-04-30 / 12:20
حصري.. شكاية مجهولة تجر موظفين بسوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش للتحقيق

حصري.. شكاية مجهولة تجر موظفين بسوق الجملة للخضر والفواكه…

2025-04-30 / 11:07
زلزال تفتيشي يهزّ شركة “BALERIA” ببني أنصار.. خروقات بملايين الدراهم ومسؤولون في مرمى الاتهام

زلزال تفتيشي يهزّ شركة “BALERIA” ببني أنصار.. خروقات بملايين…

2025-04-30 / 09:46
صورة تعبيرية

طقس الأربعاء.. قطرات مطرية مرتقبة في بعض المناطق

2025-04-30 / 09:11
اختفاء غامض لفتاتين في مرتيل يثير قلق الأسر والسكان

اختفاء غامض لفتاتين في مرتيل يثير قلق الأسر والسكان

2025-04-30 / 01:25
صورة مركبة

السفارة المغربية تتدخل لتحرير مواطنة احتجزها زوجها المصري في…

2025-04-30 / 00:06

‫22 تعليقات

  1. الحكومة بدات تحسن في وضع الموظفين ولكن خاص مزيد من الاجراءات لضمان تحسين المعيشة.

    رد

  3. الزيادة في الأجور خطوة نحو التحسين، ولكن يبقى الكثير لتحقيق العدالة الاجتماعية.

    رد

  7. يجب على الحكومة أن تضع إجراءات حقيقية تضمن تحسين معيشة الموظفين على المدى الطويل.

    رد

  8. 500 درهم ما غاديش تكفي باش تحل المشاكل المالية ديال الموظفين في القطاع العام.

    رد

  9. واش الحكومة غادي تزيد في القطاعات الخاصة كذلك؟ خصّنا العدالة بين الجميع.

    رد

  13. زيادة الأجور خطوة جميلة ولكن خصنا حلول أكثر عمقًا لمواجهة التحديات الاقتصادية.

    رد

  14. حتى تكون الزيادة في الأجور كافية خاص الحكومة تأخذ في الحسبان جميع التحديات الاقتصادية.

    رد

  16. الزيادة في الأجور شيء إيجابي ولكن يبقى السؤال: واش غادي تسهم في رفع القدرة الشرائية؟.

    رد

  22. الحكومة باش كتزيد في الأجور خصها تراقب كذلك الواقع المعيشي وتكون شفافة في تطبيقها.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى