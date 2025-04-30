“سيدي المخفي”.. قبر وحيد وسط موقف سيارات يثير الجدل في فاس
هبة بريس
في قلب المدينة العتيقة بفاس، يثير قبر وحيد يُعرف بـ”سيدي المخفي” جدلاً واسعًا بين السكان والزوار، نظرًا لغموضه وتعدد الروايات حوله.
يقع القبر في موقع استراتيجي بجانب الطريق المؤدية إلى باب بوجلود، وقد كُتب على شاهد القبر: “هذا قبر المرحوم الولي الصالح ذو الهيبة المشهور سيدي المخفي”.
تتعدد الروايات حول هذا القبر، حيث يعتقد البعض أنه يعود لولي صالح، بينما يرى آخرون أنه قبر عادي لأحد أبناء مالكي الأرض التي كانت مقبرة في السابق.
من بين القصص المتداولة، يُقال إن محاولات إزالة القبر باستخدام آلات الحفر باءت بالفشل، حيث توقفت الآلات عن العمل دون سبب واضح عند الاقتراب منه، ما زاد من غموض القبر وأثار تساؤلات حوله.
كما يُروى أن بعض النساء يتوافدن على القبر حاملات الشموع طلبًا للبركة، وهو ما يثير استياء بعض السكان الذين يعتبرون ذلك من الخرافات.
ويثير الانتباه أن القطعة الأرضية التي يوجد بها القبر قد تحولت مؤخرًا إلى موقف حديث للسيارات، وذلك دون المساس بالقبر أو نقله، ما أضفى عليه طابعًا فريدًا يجمع بين قدسية الماضي ومتطلبات الحاضر.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
11 تعليقات
القصص اللي كتدار على توقف الآلات كتبقى غامضة ولكنها زادت الغموض.
الاحتفاظ بالقبر دون المساس به قد يكون بدافع احترام التقاليد أو الخوف من المجهول.
المدينة العتيقة عندها بزاف ديال الأسرار وقبر سيدي المخفي واحد منها.
بزاف ديال الناس كيآمنو ببركة سيدي المخفي ولكن ما كاين لا دليل لا وثيقة.
القبر أصبح رمزًا للغموض الذي يميز العديد من الأماكن التاريخية في المغرب.
العيالات اللي كيجيو يشعلو الشموع كيتبعو عادات قديمة ولكن خاص التوعية.
وجود قبر وسط موقف سيارات يعكس تناقضًا بين الموروث الديني والتطور العمراني.
علاش القبر بقى بوحدو وسط باركينغ؟ هادشي فيه بزاف ديال التساؤلات.
هذه القصة تطرح تساؤلات عن العلاقة بين الذاكرة الجماعية والممارسات الدينية.
من الغريب أن تبقى الأساطير الشعبية حية في أذهان الناس رغم غياب الأدلة.
كاين اللي كيشوفو قبر عادي وناس آخرين كيعتابروه ولي صالح، شكون عندو الصح؟