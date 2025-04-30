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كندا.. نائب من أصول مغربية يفوز بمقعد برلماني عن الحزب الليبرالي

كندا.. نائب من أصول مغربية يفوز بمقعد برلماني عن الحزب الليبرالي

30 أبريل، 2025 - 11:25 صباحًا
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تقرير: عزيز الكنوني – كندا

في لحظة فخر للجالية المغربية بكندا، أعلن عن فوز عبد الحق صاري، الكندي من أصل مغربي، بمقعد في مجلس العموم عن الحزب الليبرالي، ممثلًا لدائرة مونتريال الشمالية.

ويعد صاري من الوجوه النشطة سياسيًا ومجتمعيًا في المدينة، حيث يشغل منذ سنوات منصب مستشار بلدي ونائب رئيس لجنة السلامة العامة في المجلس البلدي لمونتريال.

صاري، المولود في المغرب والمهاجر إلى كندا سنة 2002، يُعدّ من النماذج الناجحة للاندماج، بفضل مساره العلمي المتميز في هندسة الحاسوب وإدارة المشاريع، واهتمامه بالذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال، إضافة إلى نشاطه المدني عبر جمعية “شمس الأيتام” التي تعنى بدعم الأيتام في إفريقيا.

فوز عبد الحق صاري لا يقتصر على بعده الفردي، بل يعكس أيضًا الحضور المتزايد للكفاءات ذات الأصول المهاجرة في الساحة السياسية الكندية، ويمنح أملاً متجدداً للمغاربة المقيمين في الخارج بإمكانية التأثير والمساهمة في صناعة القرار.

30 أبريل، 2025 - 11:25 صباحًا
16

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