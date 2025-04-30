كندا.. نائب من أصول مغربية يفوز بمقعد برلماني عن الحزب الليبرالي
تقرير: عزيز الكنوني – كندا
في لحظة فخر للجالية المغربية بكندا، أعلن عن فوز عبد الحق صاري، الكندي من أصل مغربي، بمقعد في مجلس العموم عن الحزب الليبرالي، ممثلًا لدائرة مونتريال الشمالية.
ويعد صاري من الوجوه النشطة سياسيًا ومجتمعيًا في المدينة، حيث يشغل منذ سنوات منصب مستشار بلدي ونائب رئيس لجنة السلامة العامة في المجلس البلدي لمونتريال.
صاري، المولود في المغرب والمهاجر إلى كندا سنة 2002، يُعدّ من النماذج الناجحة للاندماج، بفضل مساره العلمي المتميز في هندسة الحاسوب وإدارة المشاريع، واهتمامه بالذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال، إضافة إلى نشاطه المدني عبر جمعية “شمس الأيتام” التي تعنى بدعم الأيتام في إفريقيا.
فوز عبد الحق صاري لا يقتصر على بعده الفردي، بل يعكس أيضًا الحضور المتزايد للكفاءات ذات الأصول المهاجرة في الساحة السياسية الكندية، ويمنح أملاً متجدداً للمغاربة المقيمين في الخارج بإمكانية التأثير والمساهمة في صناعة القرار.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
16 تعليقات
هذا النجاح رسالة قوية بأن الكفاءة المغربية قادرة على التأثير عالمياً.
هذا التتويج السياسي يؤكد أن المهاجر المغربي شريك في بناء المجتمعات.
راك فخر لينا كاملين يا ولد البلاد، وكنتمناو ليك مسيرة موفقة.
بحال هاد الناس كيديرو لينا الراس مرفوع وسط العالم.
نموذج مشرف للجالية المغربية يستحق كل الإشادة والدعم.
فوز عبد الحق صاري يعكس صورة مشرقة للمغاربة في كندا ويبعث على الفخر.
المغاربة فالعالم كاملين كيصفقو ليك آ سي عبد الحق.
فرحتنا كبيرة وخاصنا نحتافلو بهاد الفوز التاريخي.
واش كاين شي فخر أكثر من ولد بلادك يكون ف البرلمان الكندي.
الله يعطيو الصحة عبد الحق، فعلاً فرحنا بيه بزاف.
فوزه يفتح آفاقًا جديدة للشباب المغربي الطموح في الخارج.
لحظة تاريخية نعتز بها كأفراد من الجالية المغربية في كندا
عبد الحق صاري شرف الجالية المغربية ورفع اسم بلاده عالياً.
هاد السيد شرّفنا قدام العالم وبيّن شحال المغاربة كايسواو.
من المغرب لكندا، صوتك وصل وخلّى كلشي يفتاخر بيك.
إنه انتصار لكل من يؤمن بالاجتهاد والعمل الجاد في الغربة.