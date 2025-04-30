اختفاء غامض لفتاتين في مرتيل يثير قلق الأسر والسكان

هبة بريس- تطوان

شهدت مدينة مرتيل حالة من القلق والذهول بعد غياب فتاتين قاصرتين منذ ما يقارب الأسبوع، دون أي أثر يُذكر لهما، ما دفع الأسر والسكان المحليين إلى التعبير عن قلقهم الشديد وتكثيف جهود البحث عنهما.

الفتاتان هما ( ب)، البالغة من العمر 17 سنة، و( آ )، ذات 14 سنة، حيث خرجتا من منزليهما في اتجاه المدرسة كعادتهما صباح أحد الأيام، ومنذ تلك اللحظة لم تعودا إلى المنزل، وتحديدًا يوم الجمعة الماضي، ولم يتم التواصل معهما منذ ذلك الحين.

وذكرت عائلات الفتاتين أن الاتصال بهما انقطع بشكل كامل، وأن غيابهما غير معهود، مما زاد من حدة الشكوك والخوف. كما أفادت العائلات أن الفتاتين تركوا هواتفهم في منازلهم، وهو ما زاد من غموض القضية وأثار المزيد من القلق حول ظروف اختفائهما.

وقد تم إبلاغ السلطات المحلية والأمنية التي شرعت في التحقيق في الواقعة، مع دعوة كل من يملك معلومات أو شاهد الفتاتين إلى التواصل مع الأمن أو العائلات المعنية.

هذا، ويأمل الجميع أن يتم العثور على الفتاتين في أقرب وقت ممكن، سالمتين، وأن تنتهي هذه المحنة التي أثرت على عائلتيهما وعلى الساكنة ككل.