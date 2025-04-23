المجلس الأعلى للسلطة القضائية يطلق منصة رقمية للمعلومة القانونية والقضائية

هبة بريس – الرباط

في خطوة جديدة لتعزيز الثقافة القانونية وتيسير الوصول إلى المعلومة القضائية، أطلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، موقعًا إلكترونيًا جديدًا مخصصًا للمعلومة القانونية والقضائية، وذلك خلال حفل احتضنه رواق المجلس بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

الموقع الجديد، الذي يحمل اسم “المكتبة القانونية والقضائية” (bibliotheque.cspj.ma)، يوفر للزوار إمكانية الاطلاع على نصوص تشريعية وتنظيمية قابلة للتحميل والطباعة، بالإضافة إلى دراسات ومؤلفات ومقالات أنجزها قضاة المملكة، إلى جانب تقارير المجلس السنوية والموضوعاتية، وإصداراته في مختلف المجالات المرتبطة باختصاصاته.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ الهدف الاستراتيجي المتعلق بتسهيل الولوج إلى العدالة، وتفعيلاً للإجراء رقم 113 من المخطط الاستراتيجي للمجلس (2021-2026)، الذي ينص على ضرورة تعميم المعلومة القانونية وتيسير الحصول عليها.

ويطمح المجلس من خلال هذه المبادرة إلى جعل المنصة الجديدة مرجعًا أساسياً للمهنيين، والطلبة، والباحثين، وكافة المهتمين بالشأن القانوني والقضائي، في أفق تعزيز الشفافية والمعرفة القانونية في المجتمع المغربي.