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مستشفى سانية الرمل ينفي ولادة سيدة حامل بالشارع

مستشفى سانية الرمل ينفي ولادة سيدة حامل بالشارع

23 أبريل، 2025 - 5:52 مساءً
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هبة بريس

نفت إدارة مستشفى سانية الرمل بمدينة تطوان , الاخبار المتداولة حول ولادة سيدة حامل بالشارع.

وذكرت الادارة في بيان توضيحي, أن السيدة المعنية وصلت عبر سيارة إسعاف تابعة للجماعة الترابية تزروت، بإقليم العرائش، دون سلك المساطر الإدارية المنظمة وفي غياب أي تنسيق رسمي مسبق.

و خضعت المعنية بالأمر, يضيف ذات المصدر, للفحص من لدن الطبيب المداوم بمصلحة الولادة بحضور الحارس العام ممثلا للإدارة وكذا الفريق المداوم، حيث استغرق الفحص والعناية ما يناهز 30 دقيقة وتبين أن الحالة غير مستعجلة وتم توجيهها إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة باعتباره المرجع الصحي للإقليم حسب مسار العلاجات.

وشدد المصدر ذاته على أن المرأة وضعت مولودها بشكل طبيعي وفي ظروف جيدة بمستشفى محمد الخامس في طنجة ليلة الخميس-الجمعة.

23 أبريل، 2025 - 5:52 مساءً
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