الناظور وجرسيف والدريوش على خط التحول.. خطة حضرية جريئة لإعادة رسم ملامح الأقاليم الثلاثة

هبة بريس – محمد زريوح

مواصلة لجهودها التنموية، عقدت الوكالة الحضرية للناظور-الدريوش-جرسيف مجلسها الإداري السادس عشر، يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، بمقر عمالة الناظور، وذلك برئاسة المفتش العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وقد عرف الاجتماع حضور عمال الأقاليم الثلاثة، إلى جانب ممثلين عن قطاعات حكومية متعددة ومنتخبين محليين، في لقاء تميز بنقاشات غنية حول رهانات التنمية المجالية بالمنطقة.

وشكل اللقاء مناسبة لتقديم عرض مفصل حول حصيلة الوكالة خلال عامي 2023 و2024، حيث تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي. كما جرى عرض برنامج العمل لسنة 2025 والخطة التوقعية للفترة 2025-2027، والتي تهدف إلى تعزيز نجاعة التدبير العمراني ورفع وتيرة تدخلات الوكالة على مستوى الأقاليم الثلاثة.

وفي مداخلة رسمية، جمال الشعراني على أن السياق الوطني الراهن، الذي يشهد إطلاق أوراش كبرى تحت القيادة الملكية، يفرض تعبئة شاملة لكل الفاعلين في مجال التعمير. كما دعا إلى ضرورة تهيئة بيئة مواتية للاستثمار من خلال توفير بنية تحتية حديثة وخدمات أساسية تستجيب لتطلعات الساكنة وتعزز جاذبية التراب المحلي.

من جهته، توقف مدير الوكالة السيد لهبيل عند أهمية تبني منظور استراتيجي مجالي مندمج، قادر على مواكبة الدينامية التي تعرفها الجهة، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها الامتداد العمراني بالمناطق القروية. وقد أبرز المجهودات المبذولة على مستوى تعميم وثائق التعمير وتفعيل برامج الدعم المعماري، رغم الصعوبات المتعلقة بالموارد البشرية واللوجستية.

وسلط الاجتماع الضوء على ضرورة تطوير آليات التنسيق بين الفاعلين لتجاوز معيقات التعمير، عبر تحقيق توازن دقيق بين القوانين التنظيمية ومتطلبات الجمالية والسلامة. كما تم التأكيد على أن تسريع دراسة الملفات الاستثمارية يعد عنصرًا محوريًا لتحفيز التنمية وجلب المشاريع ذات القيمة المضافة.

واختُتمت أشغال الدورة بدعوة صريحة من المفتش العام إلى تعزيز الحكامة الجيدة والعمل المشترك، من أجل تدبير حضري متوازن وعادل يراعي خصوصيات الأقاليم الثلاثة. كما شدد على أهمية إشراك مختلف الفاعلين في بلورة حلول ناجعة وملموسة للنهوض بالتخطيط الترابي وضمان عدالة مجالية مستدامة.