للمرة الثالثة.. شخص يهشم سيارات بحي “الخيرية 2” بمدينة المحمدية

هبة بريس – المحمدية

تعيش ساكنة حي “الخيرية 2” بمدينة المحمدية حالة من القلق والاستياء، بعد تسجيل اعتداء متكرر على ممتلكاتهم، حيث أقدم شخص معروف بالمنطقة، وللمرة الثالثة، على تهشيم عدد من السيارات المركونة بالشارع العام، دون أن يتم اتخاذ أي إجراء رادع في حقه حتى الآن.

ووفق ما أفاد به شهود عيان من الحي، فإن المعني بالأمر قام بتخريب واجهات السيارات خلال ساعات متأخرة من الليل، وسط ذهول السكان الذين أكدوا أن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها على مثل هذا الفعل التخريبي، دون أن يتم توقيفه رغم الشكايات السابقة.

ويطالب المتضررون بتدخل عاجل من طرف السلطات الأمنية لفتح تحقيق في الواقعة، وتوقيف الجاني الذي لا يزال حراً طليقاً، ما يطرح تساؤلات حول أسباب التراخي في تطبيق القانون، خصوصاً أن الأضرار المادية لحقت بعدد من السيارات وأثارت حالة من الذعر في صفوف السكان.