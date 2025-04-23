للمرة الثالثة.. شخص يهشم سيارات بحي “الخيرية 2” بمدينة المحمدية
هبة بريس – المحمدية
تعيش ساكنة حي “الخيرية 2” بمدينة المحمدية حالة من القلق والاستياء، بعد تسجيل اعتداء متكرر على ممتلكاتهم، حيث أقدم شخص معروف بالمنطقة، وللمرة الثالثة، على تهشيم عدد من السيارات المركونة بالشارع العام، دون أن يتم اتخاذ أي إجراء رادع في حقه حتى الآن.
ووفق ما أفاد به شهود عيان من الحي، فإن المعني بالأمر قام بتخريب واجهات السيارات خلال ساعات متأخرة من الليل، وسط ذهول السكان الذين أكدوا أن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها على مثل هذا الفعل التخريبي، دون أن يتم توقيفه رغم الشكايات السابقة.
ويطالب المتضررون بتدخل عاجل من طرف السلطات الأمنية لفتح تحقيق في الواقعة، وتوقيف الجاني الذي لا يزال حراً طليقاً، ما يطرح تساؤلات حول أسباب التراخي في تطبيق القانون، خصوصاً أن الأضرار المادية لحقت بعدد من السيارات وأثارت حالة من الذعر في صفوف السكان.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
17 تعليقات
كيفاش كيتكرر نفس الفعل و مزال ما تحرك حتى حد؟
الامن خصو يكون فالخدمه ماشي يتفرج.
الشكايات كيتسجلو و ما كاين لا نتيجه.
الساكنه خاصها تطالب بالتحقيق رسميا.
شي حد كيدير جريمه و كيبقا حر؟ راه هاد الشي خطر.
الساكنه ولاو عايشين في رعب كل ليله.
الناس ما بقاتش تامن تخرج سياراتها للزنقه.
هاد الشخص خاصو يتعاقب باش يكون عبره.
السلطات خصها تحمي المواطنين و ممتلكاتهم.
واش القانون كيطبق غير على ناس دون ناس؟
راكب فيهم الخوف بسبب واحد مجرم.
وش كيتسناو شي كارثه باش يتحركو؟
فين هي دوريات الأمن؟
راه هادي ثالث مره، شحال خاصو من مره؟
المشكل ماشي غير في التكسير بل حتى في التهاون.
هاد الشي بزاف خاص البوليس يتدخلو بسرعه.
خاص العقاب يكون صارم باش ما يعاودش.