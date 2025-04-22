close button
اتصالات المغرب
اتصالات المغرب

نقلة نوعية في خدمات الأداء عبر النقال بإفريقيا.. شراكة استراتيجية بين “فيزا” واتصالات المغرب

22 أبريل، 2025 - 5:15 مساءً
11

هبة بريس

أعلنت مجموعة اتصالات المغرب وشركة “فيزا” العالمية الرائدة في مجال خدمات الأداء الإلكتروني، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الأداءات الرقمية، سواء في المغرب أو على مستوى الفروع الإفريقية التابعة للمجموعة.

وتُعد هذه الخطوة محطة مفصلية في مسار التحول الرقمي للقارة الإفريقية، حيث من المرتقب أن تُسهم في توسيع نطاق الشمول المالي وتعزيز اعتماد الخدمات الرقمية المبتكرة، خصوصًا لدى الفئات غير المرتبطة بالنظام البنكي التقليدي.

وتبدأ هذه الشراكة انطلاقًا من المغرب عبر خدمة “MT Cash”، المنصة الرقمية للأداء عبر الهاتف النقال التي تقدمها اتصالات المغرب، والتي سيتم دمجها مع حلول الأداء الآمنة والموثوقة من “Visa”، ما سيسمح للمستخدمين بإجراء تحويلات مالية، وأداءات إلكترونية لدى التجار، وغيرها من المعاملات بسلاسة وأمان.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار تعاون شامل يمتد إلى مختلف البلدان الإفريقية حيث تتواجد مجموعة اتصالات المغرب، من خلال توفير حلول تكنولوجية متقدمة تلبي احتياجات السكان المحليين وتدعم التنمية الاقتصادية عبر تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.

وأكد الطرفان التزامهما المشترك بدعم رقمنة المعاملات المالية وتعزيز بيئة الابتكار في إفريقيا، حيث اعتبر مسؤولو “Visa” أن هذه الشراكة تندرج ضمن مهمتهم الرامية إلى جعل الأداءات الرقمية في متناول الجميع، فيما شددت مجموعة اتصالات المغرب على توافق هذه المبادرة مع استراتيجيتها للتحول الرقمي وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.

ومن المنتظر أن تُحدث هذه المبادرة تغييرًا حقيقيًا في تجربة المستخدمين في القارة الإفريقية، وتُمهّد الطريق لمزيد من المشاريع الرقمية المبتكرة في المستقبل.

22 أبريل، 2025 - 5:15 مساءً
11

مقالات ذات صلة

استقبال ولي العهد

الميسوري يُثمن جهود منظمي المعرض الدولي للفلاحة بمكناس

2025-04-22 / 19:02
الONCF يعقد مجلسه الإداري ويصادق على حصيلة إنجازات سنة 2024

الONCF يعقد مجلسه الإداري ويصادق على حصيلة إنجازات سنة…

2025-04-22 / 17:26
انتعاش النمو الاقتصادي الفلاحي بنسبة 5,1 %

انتعاش النمو الاقتصادي الفلاحي بنسبة 5,1 %

2025-04-22 / 16:00
بسبب ارتفاع أسعار الذهب.. زبناء يتراجعون عن الشراء وتجار متذمرون

بسبب ارتفاع أسعار الذهب.. زبناء يتراجعون عن الشراء وتجار…

2025-04-22 / 10:02
الأمير مولاي الحسن يترأس بمكناس افتتاح الدورة الـ 17 لـ "سيام"

الأمير مولاي الحسن يترأس بمكناس افتتاح الدورة الـ 17…

2025-04-21 / 16:43
سيام 2025.. "سنترال دانون" تلتزم من أجل تغذية مستدامة

سيام 2025.. “سنترال دانون” تلتزم من أجل تغذية مستدامة

2025-04-21 / 12:22
بعد اختيارها كضيفة شرف.. فرنسا تحضر بوفد ضخم و هام في "سيام مكناس"

بعد اختيارها كضيفة شرف.. فرنسا تحضر بوفد ضخم و…

2025-04-21 / 12:00
انتخاب محمد الفيلالي رئيسا جديدا للهيئة المغربية لغرف التداول

انتخاب محمد الفيلالي رئيسا جديدا للهيئة المغربية لغرف التداول

2025-04-21 / 10:45
اللجنة المنظمة تحدد سعر تذاكر الدخول للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس

اللجنة المنظمة تحدد سعر تذاكر الدخول للمعرض الدولي للفلاحة…

2025-04-21 / 10:20
مكناس تستعد اليوم لافتتاح فعاليات المعرض الدولي للفلاحة

مكناس تستعد اليوم لافتتاح فعاليات المعرض الدولي للفلاحة

2025-04-21 / 09:34

‫11 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى