نقلة نوعية في خدمات الأداء عبر النقال بإفريقيا.. شراكة استراتيجية بين “فيزا” واتصالات المغرب
هبة بريس
أعلنت مجموعة اتصالات المغرب وشركة “فيزا” العالمية الرائدة في مجال خدمات الأداء الإلكتروني، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الأداءات الرقمية، سواء في المغرب أو على مستوى الفروع الإفريقية التابعة للمجموعة.
وتُعد هذه الخطوة محطة مفصلية في مسار التحول الرقمي للقارة الإفريقية، حيث من المرتقب أن تُسهم في توسيع نطاق الشمول المالي وتعزيز اعتماد الخدمات الرقمية المبتكرة، خصوصًا لدى الفئات غير المرتبطة بالنظام البنكي التقليدي.
وتبدأ هذه الشراكة انطلاقًا من المغرب عبر خدمة “MT Cash”، المنصة الرقمية للأداء عبر الهاتف النقال التي تقدمها اتصالات المغرب، والتي سيتم دمجها مع حلول الأداء الآمنة والموثوقة من “Visa”، ما سيسمح للمستخدمين بإجراء تحويلات مالية، وأداءات إلكترونية لدى التجار، وغيرها من المعاملات بسلاسة وأمان.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار تعاون شامل يمتد إلى مختلف البلدان الإفريقية حيث تتواجد مجموعة اتصالات المغرب، من خلال توفير حلول تكنولوجية متقدمة تلبي احتياجات السكان المحليين وتدعم التنمية الاقتصادية عبر تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
وأكد الطرفان التزامهما المشترك بدعم رقمنة المعاملات المالية وتعزيز بيئة الابتكار في إفريقيا، حيث اعتبر مسؤولو “Visa” أن هذه الشراكة تندرج ضمن مهمتهم الرامية إلى جعل الأداءات الرقمية في متناول الجميع، فيما شددت مجموعة اتصالات المغرب على توافق هذه المبادرة مع استراتيجيتها للتحول الرقمي وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
ومن المنتظر أن تُحدث هذه المبادرة تغييرًا حقيقيًا في تجربة المستخدمين في القارة الإفريقية، وتُمهّد الطريق لمزيد من المشاريع الرقمية المبتكرة في المستقبل.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
11 تعليقات
شراكة من هاد النوع كتبيّن أن المغرب ماشي بعيد على العالم الرقمي.
فيزا شركة عالمية، والتحالف معاها غادي يعطي ثقة أكبر فالخدمة.
اتصالات المغرب دايرة خدمتها، وكتفكر فالتطور التكنولوجي.
نتمنى يشمل هاد التطور حتى خدمات أخرى بحال التحويلات والاداءات الشهرية.
إفريقيا محتاجة بحال هاد المبادرات باش تواكب الرقمنة العالمية.
خطوة زوينة بزاف وغادي تسهّل المعاملات للناس فإفريقيا.
المهم تكون الشفافية وما يكونش الاستغلال أو الغلاء فالخدمات.
خاص غير يكون الأمان والحماية للمستعملين فهاد النوع من الخدمات.
الناس فالقرى والبوادي حتى هما غادي يستافدو من هاد التطور.
هاد الشراكة غادي تفتح آفاق جديدة للشباب وللمقاولات الصغيرة.
خدمات الأداء عبر الهاتف غادي تولّي أسهل وأسرع.