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بسبب ارتفاع أسعار الذهب.. زبناء يتراجعون عن الشراء وتجار متذمرون

بسبب ارتفاع أسعار الذهب.. زبناء يتراجعون عن الشراء وتجار متذمرون

22 أبريل، 2025 - 10:02 صباحًا
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هبة بريس – الرباط

شهدت أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، ما أدى إلى تراجع واضح في إقبال الزبناء على شراء المصوغات الذهبية، خاصة مع اقتراب موسم الأعراس والمناسبات.

وأفاد عدد من تجار الذهب أن موجة الغلاء الأخيرة دفعت العديد من الزبناء إلى التردد أو التراجع عن إتمام عمليات الشراء، فيما قرر البعض تأجيل اقتناء الذهب على أمل انخفاض الأسعار مستقبلاً.

وقال أحد أصحاب المحلات: “لاحظنا انخفاضًا كبيرًا في حركة البيع، إذ أصبح الزبون يكتفي بالسؤال عن السعر دون الشراء، والبعض يفضل التوجه نحو القطع الخفيفة أو المستعملة لتقليل التكلفة”.

ويرجع المحللون هذه الزيادة في الأسعار إلى التوترات الاقتصادية العالمية وارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن، ما أثر على السوق المحلي بشكل مباشر.

ويُتوقع أن تستمر حالة الترقب في أوساط المستهلكين، في ظل غياب مؤشرات واضحة على استقرار قريب في الأسعار.

22 أبريل، 2025 - 10:02 صباحًا
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