بسبب ارتفاع أسعار الذهب.. زبناء يتراجعون عن الشراء وتجار متذمرون
هبة بريس – الرباط
شهدت أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، ما أدى إلى تراجع واضح في إقبال الزبناء على شراء المصوغات الذهبية، خاصة مع اقتراب موسم الأعراس والمناسبات.
وأفاد عدد من تجار الذهب أن موجة الغلاء الأخيرة دفعت العديد من الزبناء إلى التردد أو التراجع عن إتمام عمليات الشراء، فيما قرر البعض تأجيل اقتناء الذهب على أمل انخفاض الأسعار مستقبلاً.
وقال أحد أصحاب المحلات: “لاحظنا انخفاضًا كبيرًا في حركة البيع، إذ أصبح الزبون يكتفي بالسؤال عن السعر دون الشراء، والبعض يفضل التوجه نحو القطع الخفيفة أو المستعملة لتقليل التكلفة”.
ويرجع المحللون هذه الزيادة في الأسعار إلى التوترات الاقتصادية العالمية وارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن، ما أثر على السوق المحلي بشكل مباشر.
ويُتوقع أن تستمر حالة الترقب في أوساط المستهلكين، في ظل غياب مؤشرات واضحة على استقرار قريب في الأسعار.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
20 تعليقات
الحركة ديال البيع تقلصات بشكل كبير، الكل كيخاف من الأسعار.
باقي الناس معولين على تقلبات السوق، الله يعاوننا.
التجار خايفين من قلة البيع، الوضع ماشي ساهل.
اللي كيشتري الذهب اليوم كيشوفه استثمار أكثر من تزين.
منين شفت الأسعار، قررت نوقف الشراء، غالي بزاف.
الأعياد والمناسبات كتجي ولكن مع الأسعار هادي، شحال من واحد غادي يتأجل.
الحركة فالسوق تراجعت بشكل كبير، الناس كتحشم تشري.
خاص الحكومة تتدخل وتضبط هاد الارتفاع المبالغ فيه.
الناس ولاو كيبحثو على الذهب المستعمل، باش يوفرو شوية.
الذهب ولا غالي بزاف، خاصنا نصبروا شوية حتى تهبط الأسعار.
الناس كيعرفو أن الذهب مازال يعتبر ملاذ آمن ولكن الثمن طالع بزاف.
الذهب صار غالي بزاف وصعب على الزبناء يشتروا، مع الأسف.
الأسعار ديال الذهب زادت بشكل مفاجئ، ما كنتش متوقع هاد الشي.
هاد الارتفاع في الأسعار متوقع يكون بسبب الوضع العالمي، الله يفرج.
اللي كيبحث على الذهب، اليوم كيشوف غير الأسعار ماشي القطع.
الذهب ضروري، ولكن ماشي فهاد الأسعار اللي كاينة اليوم.
هاد الغلاء مع موسم الأعراس كيخلي الناس يعاودو التفكير فالموضوع.
هاد الأزمة كتأثر على المبيعات في المحلات، خاص شي حل عاجل.
الناس بغات تتفادى المصاريف الزائدة خصوصاً فالأعراس.
منين شفت الثمن، فكرت نجيب خاتم مستعمل أحسن.