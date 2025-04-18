بادرة مُميزة.. عون سلطة بسطات يساهم في تسهيل حركة المرور ” فيديو”

هبة بريس_ سطات

بعفويته المعتادة وعشقه لمهنته وتعلقه بها، وبتحركاته المسرعة، وبتسخيره لدراجته النارية، يُواصل عون سلطة برتبة شيخ حضري ” بوشعيب البخاري”، عمله بحزم، يشارك في حملات التصدي لظاهرة الملك العمومي التي تعرفها مدينة سطات بين الفينة والأخرى، تجده بمكتبه بالمقاطعة الحضرية الأولى يقدم خدماته الإدارية للمرتفقين.

كما أنه لم يقف عند هذا الحد، بل قاده عشقه لمهنته حد المساهمة في فك الاكتظاظ وتسهيل حركة السير ببعض النقاط الحساسة والساحات التابعة لمنطقة نفوذه، إذ رصدت كاميرا ” هبة بريس” تحركات الرجل وهو يقف فوق المدارة المقابلة لزنقة الذهيبية التي تعرف اكتظاظا كل مساء، ضمن موقف نال استحسان المارة، بل ومنهم من وقف وقدم التحية.

ويذكر، أن بوشعيب البخاري وهو عون سلطة برتبة شيخ حضري، قضى ما يقارب 33 سنة في مهنته، وهو الآن مُقبل على التقاعد، لكنه لايزال يعشق مهنته، وهو بالمناسبة حاصل على شهادة الإجازة في شعبة القانون العام تخصص العلاقات الدولية بكلية القاضي عياض بمراكش.

كما تلقى تعليمه الابتدائي بالمدرسة الابتدائية عين علي مومن بمدينة سطات، ليواصل دراسته الإعدادية بإعدادية حمان الفطواكي بمدينة مراكش قبل أن يتغير اسمها إلى إعدادية العيون، كما نال شهادة الباكالوريا بثانوية ابن عباد بمدينة مراكش قبل أن يواصل مسيرته الجامعية التي تُوجت بحصوله على شهادة الإجازة.

كما له تجربة سياسية سابقة كعضو بجماعة الحوازة، قبل أن يقدم استقالته منها، ليلج مهنته الحالية كعون سلطة التي تدرج بها لسنوات قبل أن يترقى إلى رتبة شيخ حضري.

ولازال ” بوشعيب البخاري” يواصل عمله ببذلته العسكرية حاملا شارة على ذراعه تثبت هويته، وبصفارته المعتادة ينظم حركة الباعة الجائلين ويساهم في تسهيل حركة المرور، وهي الخطوة التي نالت استحسان المواطنين، وتناقلتها منصات التواصل الاجتماعي حيث أجمع معظم المعلقين على تشجيع الرجل والتنويه به، ومطالبة الجهات المعنية بتكريمه وتحفيزه.

كاميرا هبة بريس رصدت الرجل وهو يساهم في تسهيل حركة السير بمدارة زنقة الذهيبية: