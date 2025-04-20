طقس اليوم الأحد.. أمطار وثلوج مرتقبة في بعض المناطق
هبة بريس
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تكون السماء غائمة مع نزول قطرات مطرية متفرقة بكل من الشمال-الغربي والريف ومنطقة السايس ووالماس والأطلس المتوسط والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، فضلا عن احتمال بروز رعد محلي شمال المنطقة الشرقية.
ويرتقب أن تهم تساقطات ثلجية قمم مرتفعات الأطلس المتوسط، وتسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، فضلا عن تطاير الغبار محليا بالمناطق الجنوبية والشرقية للمملكة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين و 00 و06 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 12 و18 درجة بالجنوب-الشرقي والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 06 و13 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض على العموم.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين بيم كاب تافلناي وكاب درعة، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
31 تعليقات
الطقس يظل متقلباً لذا يجب متابعة التوقعات باستمرار
الانتباه من التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة
الشتاء يعود بقوة اليوم مع الأمطار والثلوج
تحذيرات جوية مهمة للمناطق التي ستشهد أمطارًا غزيرة
الثلوج تزيد من جمال الطبيعة ولكنها قد تشكل خطراً
الطقس اليوم سيحمل أمطاراً غزيرة في بعض المناطق
الحذر واجب على الطرقات بسبب الأمطار والثلوج
الثلوج قد تسبب بعض التأخيرات في الحركة الاقتصادية
المناطق الجبلية ستكون الأكثر تأثراً بالثلوج
سائقو السيارات يحتاجون إلى القيادة بحذر في هذه الظروف
الجو البارد يدفع الناس إلى اللجوء إلى الدفء داخل المنازل
الأمطار تكون نعمة للزراعة لكنها قد تخلق مشاكل للبنية التحتية
هذه التغيرات الجوية تذكرنا بضرورة أخذ الحيطة
نأمل أن يكون الطقس دافعاً لتحسين مخزون المياه
البرد القارس سيكون سمة اليوم لذا يجب أخذ الحذر
هذا الطقس سيؤثر على الأنشطة الخارجية اليوم
الأمطار ستكون مفيدة للأراضي الزراعية
الأجواء الشتوية تتطلب استعدادات خاصة لمواجهة الثلوج
الثلوج قد تؤثر على حركة المرور في بعض المناطق الجبلية
الأمطار ستساعد على تحسين الوضع المائي في المغرب
يستحسن تجنب التنقلات الطويلة في بعض المناطق بسبب الثلوج
الثلوج في المرتفعات تعني تحذير للسائقين
يجب على المواطنين التأكد من سلامة شبكات الصرف قبل هطول الأمطار
من الضروري أن يكون الجميع جاهزاً لهذا التغيير المفاجئ
الأمطار مفيدة للطبيعة لكنها قد تشكل تحديات للسكان
الطقس السيء يضاعف أهمية توافر وسائل التدفئة في المنازل
الطقس البارد يتطلب ارتداء ملابس دافئة
بعض الأماكن قد تشهد تقلبات في درجة الحرارة
الأمطار ستنعش البيئة وتزيد من جمال المناظر الطبيعية
الطقس العاصف يتطلب أخذ الاحتياطات اللازمة