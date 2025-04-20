طقس اليوم الأحد.. أمطار وثلوج مرتقبة في بعض المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تكون السماء غائمة مع نزول قطرات مطرية متفرقة بكل من الشمال-الغربي والريف ومنطقة السايس ووالماس والأطلس المتوسط والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، فضلا عن احتمال بروز رعد محلي شمال المنطقة الشرقية.

ويرتقب أن تهم تساقطات ثلجية قمم مرتفعات الأطلس المتوسط، وتسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، فضلا عن تطاير الغبار محليا بالمناطق الجنوبية والشرقية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين و 00 و06 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 12 و18 درجة بالجنوب-الشرقي والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 06 و13 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض على العموم.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين بيم كاب تافلناي وكاب درعة، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.