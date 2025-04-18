الرقمنة رافعة أساسية لتعزيز تحديث القطاع الصيدلي

أكد المشاركون في مائدة مستديرة نُظمت، اليوم الجمعة بمراكش، حول موضوع “الصيدلة الرقمية .. رهانات وآفاق من أجل صحة متصلة”، أن الرقمنة لم تعد خيارا فحسب، بل رافعة لا محيد عنها لتعزيز تحديث القطاع الصيدلي، والتأقلم مع المتغيرات التي يشهدهايعرفها الطب.

وأبرز المتدخلون، خلال هذا اللقاء المنظم في إطار القمة العالمية للصحة الرقمية (16-18 أبريل)، إلى أن تطور الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وتقنية “البلوكشين” والطب عن بعد، فتح آفاقا جديدة من أجل طب أكثر تخصصا وفعالا ومتاحا.

وأكد عميد كلية الطب والصيدلة بمراكش التابعة لجامعة القاضي عياض، البروفيسور سعيد الزوهير، أن “الرقمنة أضحت بالمغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دعامة أساسية لتحديث وتقوية القطاع الصيدلي”.

وتابع أن “الرقمنة لم تعد خيارا فحسب، بل ضرورة استراتيجية من أجل تحسين فعالية العلاجات، والتدبير الجيد للأدوية، وضمان تتبع أفضل”، مضيفا أن التكنولوجيات الجديدة، من ضمنها الذكاء الاصطناعي، “ليست توجها فقط، بل ثورة تعيد رسم معالم مهنتنا”.

وسجل أن الاستجابة لتحديات عالم متغير، تقتضي من صيادلة المستقبل أن يكونوا على أتم الاستعداد، موضحا أن هذا الأمر يمر عبر إصلاح جذري للمناهج، ودمج التعلم حول الأدوات الرقمية والمحاكاة الافتراضية والتعاون متعدد التخصصات مع مهندسي علوم البيانات وخبراء الأمن السيبراني.

كما أكد السيد الزوهير أن كلية الطب والصيدلة بمراكش، ومواكبة منها لهذا التطور، تلتزم بأن تكون “رائدة في هذا المجال، بشراكة مع الفاعلين العموميين والخواص من أجل تكوين صيادلة نشيطين ومبتكرين ومتصلين”.

من جهته، أبرز رئيس الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي، محمد البوحمدي، أهمية الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مجال الصيدلة قصد الولوج بشكل سريع للابتكار.

وقال “اليوم، مع بروز الذكاء الاصطناعي، (…) نحن على أبواب ثورة على مستوى الصناعة الصيدلانية”، مشددا على أهمية التكوين من أجل التأقلم وتقديم “حلول مثيرة للاهتمام” للصناعة الصيدلانية.

وأشار السيد البوحمدي، إلى أن المغرب والقارة الإفريقية برمتها تتوفر على الوسائل، والموارد الضرورية والخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل تحديد التحديات والفرص أمام الصيدلة الرقمية.

وتعد القمة العالمية للصحة الرقمية، التي تنظمها الجمعية المغربية للصحة الرقمية وجمعية “ياندا أفريكا” تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حدثا دوليا كبيرا يناقش الرهانات العالمية للصحة الرقمية.

وتجمع هذه القمة خبراء ومهنيين لاستكشاف كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي والطب عن بعد والأمن السيبراني والابتكارات الرقمية في تحويل الأنظمة الصحية وتعزيز التعاون من أجل التقدم العالمي.

(ومع)