ابتدائية مراكش تؤجل محاكمة المتهمة في قضية “سلمى” إلى 18 أبريل الجاري

محمد الهروالي – هبة بريس

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الجمعة 11 أبريل الجاري، تأجيل النظر في ملف المتهمة بنشر محتويات رقمية تتضمن تحريضا على العنف وتشهيرا بالتلميذة سلمى، وذلك إلى غاية 18 أبريل 2025، من أجل إعداد الدفاع.

وجاء هذا القرار بعدما تم تقديم المتهمة، التي سبق أن أُدينت في سنة 2022 بشهرين حبسا نافذا على خلفية اعتداء جسدي بالسلاح الأبيض تسبب في تشوه دائم للضحية، أمام المحكمة في حالة اعتقال، بعد متابعتها من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات كاذبة تمس الحياة الخاصة، والتحريض على العنف، والعنف النفسي في حق امرأة.

المعطيات المتوفرة تفيد أن المتهمة عادت في الآونة الأخيرة لنشر فيديوهات وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تهديدات مباشرة وتشهيرا بالضحية، ما أعاد القضية إلى الواجهة وأثار موجة تضامن جديدة مع التلميذة سلمى التي لا تزال تعاني من تداعيات الاعتداء نفسياً واجتماعياً.

قضية سلمى، التي كانت ضحية اعتداء خطير في محيط مؤسستها التعليمية خلال أواخر سنة 2022، أعادت النقاش حول محدودية العقوبات المقررة في قضايا العنف المدرسي والعنف الرقمي، وحول ضرورة تحصين المؤسسات التعليمية من كافة أشكال العنف، خاصة في ظل تكرار الظاهرة.

ويُنتظر أن تعرف الجلسة المقبلة تطورات مهمة في هذا الملف الذي يتابعه الرأي العام الوطني باهتمام كبير، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بتشديد العقوبات في قضايا العنف الرقمي، وفتح نقاش وطني حول حماية الحياة الخاصة، وكرامة الأفراد على منصات التواصل الاجتماعي.