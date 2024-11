حفل زفاف ينتهي بصدمة.. وفاة مفاجئة لصديق العريس (فيديو)

تحوّل حفل زفاف هندي في قرية بينيومادا بمنطقة كريشناجيري، مقاطعة كرنول، إلى مأساة بعد وفاة صديق العريس فجأة أثناء تقديمه التهاني للعروسين. الحدث الذي هزّ أجواء الفرح سُجّل في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة منصة “إكس”.

يُظهر الفيديو صديق العريس، فامسي، وهو يشارك في الاحتفال وسط أجواء مبهجة. لكن سرعان ما تغيّرت الأجواء حين شعر فامسي بضيق مفاجئ في التنفس ورفع يده طالباً المساعدة، بينما كان العريس منشغلاً بفتح إحدى الهدايا.

وبعد لحظات، بدأ يفقد توازنه ويميل نحو الجانب الأيسر، مما دفع الحضور إلى التدخل لإسناده.

A joyful occasion turned tragic when a man suffered a fatal heart attack on stage while presenting a wedding gift to his friend.

The incident occurred in Penumada village of Krishnagiri mandal of Kurnool district, Andhra Pradesh. The deceased has been identified as Vamsi who… pic.twitter.com/3k3R0QN7Kp

