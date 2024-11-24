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حفل زفاف - صورة تعبيرية
حفل زفاف - صورة تعبيرية

حفل زفاف ينتهي بصدمة.. وفاة مفاجئة لصديق العريس (فيديو)

24 نوفمبر، 2024 - 2:10 صباحًا
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تحوّل حفل زفاف هندي في قرية بينيومادا بمنطقة كريشناجيري، مقاطعة كرنول، إلى مأساة بعد وفاة صديق العريس فجأة أثناء تقديمه التهاني للعروسين. الحدث الذي هزّ أجواء الفرح سُجّل في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة منصة “إكس”.

يُظهر الفيديو صديق العريس، فامسي، وهو يشارك في الاحتفال وسط أجواء مبهجة. لكن سرعان ما تغيّرت الأجواء حين شعر فامسي بضيق مفاجئ في التنفس ورفع يده طالباً المساعدة، بينما كان العريس منشغلاً بفتح إحدى الهدايا.

وبعد لحظات، بدأ يفقد توازنه ويميل نحو الجانب الأيسر، مما دفع الحضور إلى التدخل لإسناده.

نقل إلى المستشفى دون جدوى

نُقل فامسي بسرعة إلى مستشفى حكومي في مدينة دهوني، لكن الأطباء أعلنوا وفاته فور وصوله، مشيرين إلى أن السبب هو نوبة قلبية مفاجئة.

حزن بين الحضور والمشاهدين

وفاة فامسي تركت أثراً عميقاً بين المدعوين، الذين انتقلوا من أجواء الاحتفال إلى حالة من الحزن والصدمة. الفيديو المتداول أثار أيضاً تعاطفاً واسعاً على الإنترنت.

وفق صحيفة تايمز أوف إنديا، كان فامسي يعمل في قطاع التجارة الإلكترونية بشركة أمازون في مدينة بنغالور، وترك رحيله المفاجئ حزناً بين أصدقائه وزملائه.

24 نوفمبر، 2024 - 2:10 صباحًا
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