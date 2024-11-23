التوقيع بالداخلة على ثلاث اتفاقيات للتعاون والشراكة

هبة بريس ـ الرباط

تم، اليوم السبت بالداخلة، التوقيع على ثلاث اتفاقيات تعاون وشراكة في مجال علوم الصحية بإفريقيا، وذلك على هامش حفل إطلاق الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة.

وهكذا، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بهدف إضفاء الطابع الرسمي على تعاون استراتيجي لتطوير علوم الصحة بإفريقيا.

وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، البروفيسور يونس بجيجو، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، محمد خلفاوي، تشجيع البحث العلمي والابتكار وتعزيز التعاون جنوب-جنوب وتطوير الشراكات الاستراتيجية.

كما تم توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة المغربية للتعاون الدولي والأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة من أجل دعم تطوير الأكاديمية على مستوى القارة.

وتتوخى هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، والمدير المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، البروفيسور يونس بجيجو، على وجه الخصوص، تقديم منح دراسية لفائدة الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة لتمكين الطلبة الأفارقة من مواصلة دراستهم في المغرب والباحثين الأفارقة من إنجاز مشاريعهم البحثية في المملكة.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة وشبكة الكفاءات الطبية لمغاربة العالم، بهدف إضفاء الطابع الرسمي على التعاون بين الطرفين بهدف تنفيذ وتطوير الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، البروفيسور يونس بجيجو، والرئيس المؤسس لشبكة الكفاءات الطبية لمغاربة العالم، سمير قدار، إلى تعزيز الأنشطة الأكاديمية والعلمية وتقوية التعاون العلمي وتطوير مبادرات الصحة العمومية.