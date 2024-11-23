close button

مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة تطلق الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة

23 نوفمبر، 2024 - 8:36 مساءً
0

هبة بريس ـ. الرباط

أعلنت مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة عن إطلاق الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة، وهي مؤسسة موجهة للنهوض بالبحث والتطوير في مجال العلوم الصحية بإفريقيا.

وذكر بلاغ للمؤسسة أن حفل إطلاق هذه الأكاديمية جرى، اليوم السبت، بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بمدينة الداخلة.

وتروم الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة، التي يوجد مقرها بمدينة الداخلة، النهوض بتعاون جنوب-جنوب قائم على توحيد الجهود ومعبئ من أجل سيادة صحية إفريقية.

كما تهدف إلى خلق فضاء للتبادل والشراكة من أجل النهوض بالبحث العلمي في مجال الصحة، في سياق يتلاءم وخصوصيات القارة الإفريقية. وتركز أيضا على التميز في تدريس علوم الصحة من خلال اقتراح تكوينات تستجيب لحاجيات القارة.

ويكمن دور الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة أيضا في لم الخبراء، من خلال خلق شبكة إفريقية من أجل وضع استراتيجيات، وإطلاق مشاريع بحث، ونشر المعارف والممارسات الفضلى في مجال الصحة لتصبح، بالتالي، هيئة وفريق عمل أساسي بالنسبة للصحة في إفريقيا.

وتقيم الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة شراكات استراتيجية مع مؤسسات كالمنظمة العالمية للصحة وفاعلين في مجال الصناعات الصيدلية من أجل تشجيع التعاون في مجال الصحة.

كما تشارك في جمع وتحليل إحصائيات في مجال الصحة، من خلال مبادرات قاعدة بيانات ضخمة، وتعمل بشكل غير ربحي كمرصد إفريقي، مستجيبة بذلك لقضايا الصحة العمومية للسلطات العمومية المغربية والهيئات الإفريقية أو العالمية.

وتشمل حقول عمل الأكاديمية الصحة البشرية (الصحة العمومية، والمستعجلات، وأمراض القلب)، الصحة الحيوانية (الطب البيطري، والأمن الغذائي) وكذا الصحة البيئية (الاحتباس الحراري، والتصحر، الماء والإجهاد المائي).

ومن خلال مختلف هذه المبادرات، تطمح الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة لأن تصبح منصة لتطوير الصحة في إفريقيا، من خلال تشجيع الابتكار العلمي وتنظيم ندوات ومؤتمرات من أجل المساهمة في التحسين المستدام لنظم الصحة الإفريقية.

23 نوفمبر، 2024 - 8:36 مساءً
0

مقالات ذات صلة

كمال داود وزوجته تحت التحقيق في الجزائر وسط اتهامات…

2024-11-23 / 22:42
الجزائر

الإعلام الجزائري يتعمد الإساءة للمغرب وتزوير حقيقة الأمير عبد…

2024-11-23 / 20:46
شاحنات النقل الدولي

اعتداءات العصابات و”الحراكة” على سائقي الشاحنات الدولية تصل للبرلمان

2024-11-23 / 20:13
االصورة من الأرشيف

جهود مكثفة لتنفيذ أشغال تهيئة الطرق بالحوز

2024-11-23 / 20:05
المغرب والجزائر

الجزائر تنتهك معاهدة مراكش وتسمح بندوة لحركة انفصالية وهمية…

2024-11-23 / 19:25

“تمدرس أطفال الإعاقة” …الوزيرة بن يحيى مطلوبة بالبرلمان

2024-11-23 / 18:57

التحقيق مع شرطي في الرباط بتهمة التدخل غير المشروع…

2024-11-23 / 18:37

المتقاعدون يرفضون دمج (CNOPS) في (CNSS)

2024-11-23 / 18:18

بولمان.. حرمان دواوير من النقل المدرسي بجماعة سكورة وأصابيع…

2024-11-23 / 17:57
حملة لجمع المشردين

حملات أمنية تستهدف المتشردين والمختلين عقليا بمراكش

2024-11-23 / 17:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى