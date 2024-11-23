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وجدة .. إقدام اربعيني على محاولة انتحار برمي نفسه من طابق منزله

23 نوفمبر، 2024 - 7:37 مساءً
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هبة بريس – وجدة

أقدم شخص أربعيني بعد زوال اليوم السبت 23 نونبر الجاري، على محاولة للإنتحار بحي الرجاء في الله بمدينة وجدة.

وفي التفاصيل حسب مصدر مطلع، فالشخص في الأربعينيات من عمره، أقدم بعد زوال اليوم السبت، على محاولة انتحار بإلقاء نفسه من الطابق الثاني للمنزل الذي يقطنه بحي الرجاء في الله، وحسب نفس المصدر فالمعني كان يعيش في اوروبا قبل ان يتم ترحيله للمغرب، فيما تبقى ظروف محاولة الانتحار غامضة.

وفور علمها بالخبر، حلت مصالح الشرطة والوقاية المدنية، ونقله الى المستشفى الجهوي الفارابي، بقسم العناية المركزة وحالته الصحية حرجة، حيث فتحت النيابة العامة تحقيقا لمعرفة الحيثيات والملابسات.

23 نوفمبر، 2024 - 7:37 مساءً
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