وفاء الدهري تخرج عن صمتها وتحكي تفاصيل حادثة السير
هبة بريس-إ. السملالي
خرجت سيدة الأعمال وفاء الدهري ، بفيديو على صفحتها الرسمية “انستغرام “، توضح فيه تفاصيل الواقعة المؤلمة التي تتعلق بحادث سير أسفر عن وفاة شاب بشارع محمد السادس في الرباط.
وفي حديثها، أكدت وفاء أنها لم تكن تقود سيارتها بسرعة، مشيرة إلى أن الحادث كان نتيجة ظروف غير متوقعة.
بعد الحادث، شعرت وفاء بضغط نفسي كبير، مما دفعها للجوء إلى العلاج النفسي لمساعدتها على تجاوز تلك الفترة الصعبة التي مرت بها حيث قالت وفاء : “مرضت فيها بزاف حيت انا شفت هاداكشي ، الحمد لله من مراها خرجت برا المغرب باش نتعالج حيت كنت غادي نحماق” .
كما أكدت وفاء أنها وأفراد عائلتها قاموا بواجب التعزية لعائلة الشاب المتوفى، مما يعكس تعاطفهم مع الموقف المؤلم الذي مروا به.
تسعى وفاء من خلال هذا الفيديو إلى توضيح موقفها وتخفيف الضغط النفسي الذي تعرضت له نتيجة الحادث، معبرة عن أسفها العميق لما حدث.
4 تعليقات
هو قداء الله وقدره لمن ماة رحمه الله وصدمة لمن كان السبب في دالك
فعلا هي صدمة تكون لمن يقتل أحدا في حياته خصوصا عندما يكون الحادث عن غير قصد كان الله في عونها لم تكن في الحسبان
ظروف غير متواقعة ؟دون توضيح؟عدم إحترام قانون السير ؟الثاني مصاب الله أعلم بالحالة ديالوا حاليا ؟
ظروف غير متوافعة؟عدم إحترام قانون السير ؟الشخص الثاني مصاب الله أعلم بالحالة الصحية ديالوا ؟الله ارزق اهله الصبر والسلوان قضاء و قدر لكن يجب إحترام القانون كلنا سواسية أمام القانون.