المغرب يرفع واردته من القمح الروسي و شحنات جديدة في طريقها للمملكة

هبة بريس ـ متابعة

يواصل المغرب من خلال شراكاته القوية و المتنوعة مع كبار مصدري القمح في العالم تعزيز مخزونه من القمح، حيث تم استيراد كميات مهمة في الأسابيع الأخيرة.

و في هذا الصدد. أعلن اتحاد منتجي الحبوب الروسي عن رفع صادراتهم نحو المملكة المغربية خلال الشهر الجاري و التي بلغت 222 ألف طن بعدما كانت في ذات الفترة من السنة الماضية لا تتجاوز 122 ألف طن فقط.

كما يعمل الموردون المغاربة على توقيع عقود جديدة لاستيراد كميات أخرى في الأسابيع المقبلة، و هو ما سيساهم في توفير مخزون إضافي من القمح خاصة بعد توالي سنوات الجفاف في بلادنا و الحاجة لاستيراد قمح إضافي من الخارج.