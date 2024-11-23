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لفتيت يبشر المغاربة بخصوص السفر و “الباسبور” الرقمي بداية من العام المقبل

23 نوفمبر، 2024 - 5:31 مساءً
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هبة بريس ـ متابعة

أكد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بأنه يجري العمل منذ فترة على تبسيط عدد من المساطر و الإجراءات الإدارية كما هو الحال بالنسبة لجوازات السفر.

و في هذا الصدد، أوضح لفتيت في مداخلة له أمام لجنة الداخلية و الجماعات المحلية بقبة البرلمان أنه و بداية من العام المقبل سيتم تفعيل مبادرة طموحة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بجوازات السفر.

و اعتبارا من عام 2025، سيتمكن المغاربة من التقدم بطلب للحصول على جوازات سفرهم أو تجديدها عبر الإنترنت، وهو تقدم كبير من شأنه أن يلغي الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب الإدارية لدفع الوثائق الورقية.

و بفضل هذه المبادرة، سيستفيد المواطنون من الوصول المبسط والسريع إلى عدد من الخدمات الأساسية مع تقليل قيود السفر لتيسير كافة المساطر و رقمنتها.

23 نوفمبر، 2024 - 5:31 مساءً
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