طقس اليوم.. ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن يكون الطقس نسبيا باردا خلال الصباح والليل بمرتفعات الأطلس المتوسط والكبير والهضاب العليا الشرقية.

أما درجات الحرارة فستكون خلال النهار نسبيا مرتفعة بسوس، ومناطق الأطلس الصغير والأقاليم الجنوبية، مع قطرات مطرية ورعد محلي بمرتفعات الأطلس الكبير والصغير، ومناطق سوس وأقصى الجنوب الشرقي.

وخلال الليل والصباح، سيلاحظ تشكل سحب كتل ضبابية بمنطقة القنيطرة والمناطق الجنوبية.

كما سيلاحظ تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بشمال الأقاليم الجنوبية، ومناطق سوس ومنطقة البوغاز.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف وبالمنطقة الشرقية، وما بين 15 و 21 درجة بكل من الأقاليم الجنوبية، ومنطقة سوس وكذا جوار السواحل الوسطى، فيما ستكون ما بين 09 و 14 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا بالسهول والمنطقة الشرقية، وبعض الانخفاض في باقي المناطق بالبلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، و ما بين طنجة وأصيلا والرباط وطانطان، فيما سيكون قليل الهيجان في باقي سواحل المحيط الأطلسي.