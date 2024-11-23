close button

طقس اليوم.. ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة

23 نوفمبر، 2024 - 9:08 صباحًا
0

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن يكون الطقس نسبيا باردا خلال الصباح والليل بمرتفعات الأطلس المتوسط والكبير والهضاب العليا الشرقية.

أما درجات الحرارة فستكون خلال النهار نسبيا مرتفعة بسوس، ومناطق الأطلس الصغير والأقاليم الجنوبية، مع قطرات مطرية ورعد محلي بمرتفعات الأطلس الكبير والصغير، ومناطق سوس وأقصى الجنوب الشرقي.

وخلال الليل والصباح، سيلاحظ تشكل سحب كتل ضبابية بمنطقة القنيطرة والمناطق الجنوبية.

كما سيلاحظ تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بشمال الأقاليم الجنوبية، ومناطق سوس ومنطقة البوغاز.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف وبالمنطقة الشرقية، وما بين 15 و 21 درجة بكل من الأقاليم الجنوبية، ومنطقة سوس وكذا جوار السواحل الوسطى، فيما ستكون ما بين 09 و 14 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا بالسهول والمنطقة الشرقية، وبعض الانخفاض في باقي المناطق بالبلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، و ما بين طنجة وأصيلا والرباط وطانطان، فيما سيكون قليل الهيجان في باقي سواحل المحيط الأطلسي.

23 نوفمبر، 2024 - 9:08 صباحًا
0

مقالات ذات صلة

موتسيبي: كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب ستكون الأفضل والأنجح…

2024-11-22 / 23:42

انزكان ..تواجد أمني مكثف بمنطقة القليعة بعد أحداث الشغب

2024-11-22 / 23:06

وكالة سبوتتيك الروسية.. المغرب يفرض شروطه بشأن عودة العلاقات…

2024-11-22 / 22:38
أكاديمي فلسطيني ..دعم المغرب لفلسطين محط تقدير كبير

بعد قرار “الجنائية الدولية”…تيار كلنا إسرائيليون” مطالبون بالاعتذار للمغاربة

2024-11-22 / 22:35

إسبانيا تقترب من نقل إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية…

2024-11-22 / 21:52

إطار بنكي يسقط ضحية أزمة قلبية أثناء عمله بزايو

2024-11-22 / 21:24

فرص اقتصادية جديدة في قطاع التعدين بتارودانت

2024-11-22 / 21:02

“سجن القنيطرة”..لا قمل ولاحشرات بين السجناء

2024-11-22 / 20:46

نشرة إنذارية : طقس حار مرتقب بعدد من مناطق…

2024-11-22 / 19:47

الصحافة الصينية تحتفل بزيارة شي جين بينغ للمغرب ونظام…

2024-11-22 / 19:21

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى