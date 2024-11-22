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المغرب يفوز بالميدالية الذهبية للبطولة العربية للغولف بعجمان في جميع الفئات

22 نوفمبر، 2024 - 7:02 مساءً
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هبة بريس

فاز المنتخب المغربي بالميدالية الذهبية في البطولة العربية الـ 43 للغولف، وذلك على صعيد منافسات الفرق (فئة الرواد) التي اختتمت أمس الخميس بعجمان.

وحسم المنتخب المغربي فوزه بذهبية هذه الفئة بعدما حقق 310 ضربة بواقع 22 ضربات فوق المعدل، متبوعا بالمنتخب اللبناني (الميدالية الفضية) بـ 317 ضربه بواقع 29 ضربة فوق المعدل، فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب المنتخب الإماراتي، الذي حقق 325 ضربة بواقع 37 ضربة فوق المعدل.

وعلى صعيد منافسات فردي فئة (الرواد) فاز المغربي سليمان برادة بالمركز الأول برصيد 151 ضربة بواقع 7 ضربات فوق المعدل، متبوعا باللبناني سميح الزين بـ 158 ضربة بواقع 14 ضربة فوق المعدل، فيما تقاسم المركز الثالث كل من اللبناني رشيد عقل والمغربي جمال مانا برصيد 159 ضربة بواقع 15 ضربة فوق المعدل لكل منهما.

ويواصل المنتخب المغربي، عقب هذه الجولة الثانية من المنافسات، صدارة هذه البطولة في فئة (الرجال)، متبوعا بالمنتخب الإماراتي، فيما يوجد المنتخب القطري في المركز الثالث.

22 نوفمبر، 2024 - 7:02 مساءً
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