وزيرة الداخلية البريطانية ترفض الإجابة على سؤال حول اعتقال نتنياهو

هبة بريس ـ متابعة

رفضت وزيرة الداخلية البريطانية، يوفيت كوبر، التعليق على احتمال اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا وصل إلى بريطانيا، بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقّه بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقالت كوبر إن هناك “إجراءات مناسبة يجب اتباعها” وأنه “ليس من المناسب” التعليق على حالات فردية بشكل افتراضي. وأكدت احترام بريطانيا لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن التحقيقات في الغالب لا تؤثر على مؤسسات إنفاذ القانون البريطانية.

وأضافت أن الحكومة تركز على التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وأكدت ضرورة اتباع الإجراءات القانونية المحلية قبل أي قرار بشأن نتنياهو.