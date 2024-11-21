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المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

21 نوفمبر، 2024 - 2:24 مساءً
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هبة بريس – وكالات

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.

وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن “هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين”.

وأوضح: “جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية”.

وأضاف: “قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا”.

21 نوفمبر، 2024 - 2:24 مساءً
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‫2 تعليقات

  1. يجب اعتقال ايضا الرئيس الامريكي والفرنسي والبريطاني والابطال والالماني لدعمهم جرائم الابادة في غزة

    1
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  2. لقد ظهر الحق وزهق الباطل يجب تنفيذ الاعتقال ضد هؤلاء المجرمين الإرهابيين ليسيء وجوههم صدق الله لقد شوه وجوههم المسودة

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