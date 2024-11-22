حميد عقيد ينفي ترؤسه لجنة تحرير سبتة ومليلية

هبة بريس

نفى حميد عقيد، نائب رئيس جماعة بني أنصار المتاخمة لمدينة مليلية المحتلة، مزاعم مجموعة من الصحف والمواقع الإخبارية التي ادعت ترؤسه ل”لجنة تحرير سبتة ومليلية” التي أسسها سابقا المستشار البرلماني السابق المثير للجدل يحيى يحي والذي كان يرأس بدوره جماعة بني أنصار.

وبحسب بيان صحفي لحميد عقيد، توصلت” هبة بريس” بنسخة منه، فانه ينهي للرأي العام المحلي والوطني والدولي، نفيه التام لجميع المعلومات والأخبار التي تداولها الإعلام الاسباني والتي بموجبها تم إقحام اسمه في الموضوع، مشيرا إلى مساطر وشكليات الإعلان عن المبادرات التأسيسية للهياكل الجمعوية تحكمها مجموعة من الضوابط القانونية والأخلاقية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه “هناك أيادي إسبانية خفية تحاول إثارة المشاكل، سيما وأن هذا الموضوع، انتشر على نطاق واسع واثأر ضجة كبيرة، وأني أرفض استغلال اسمي وصورتي التي نشرتها مختلف الصحف الاسبانية”.

وتابع، “لا أعرف سبب قيام الصحافة الاسبانية بنشر اسمي وربطه بقضية تحرير سبتة ومليلية، وأن التكهنات تشير إلى أن الغاية من هذا الأمر هو خلق مشكل بين المغرب وإسبانيا، خاصة في الوقت الذي تعيش فيه العلاقات بين البلدين على وقع الاستقرار السياسي والدبلوماسي”.

وعمدت مجموعة من وسائل الإعلام الاسبانية الى نشر مواد صحفية تدعي من خلالها انعقاد اجتماع يوم نونبر الجاري، بمدينة بني أنصار ، وبذلك بحضور أزيد من 98 جمعية مغربية لتشكيل “لجنة تحرير سبتة ومليلية”.