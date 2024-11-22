الإصابة تبعد أمين حارث عن صفوف أولمبيك مارسيليا

هبة بريس – رياضة

أفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن الدولي المغربي أمين حارث، لاعب فريق أولمبيك مارسيليا، سيغيب عن مواجهة فريقه أمام لانس ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي.

وذكرت شبكة “RMC Sport” أن غياب حارث يعود لإصابته على مستوى ربلة الساق، مما حال دون مشاركته في التدريبات الجماعية التي أجراها الفريق يوم الجمعة.

ويستعد أولمبيك مارسيليا لمواجهة لانس غدًا السبت، على ملعب “بوليرت ديليليس”، في مباراة تنطلق عند الساعة الخامسة مساءً.