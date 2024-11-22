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أمين حارث
أمين حارث

الإصابة تبعد أمين حارث عن صفوف أولمبيك مارسيليا

22 نوفمبر، 2024 - 4:19 مساءً
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هبة بريس – رياضة

أفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن الدولي المغربي أمين حارث، لاعب فريق أولمبيك مارسيليا، سيغيب عن مواجهة فريقه أمام لانس ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي.

وذكرت شبكة “RMC Sport” أن غياب حارث يعود لإصابته على مستوى ربلة الساق، مما حال دون مشاركته في التدريبات الجماعية التي أجراها الفريق يوم الجمعة.

ويستعد أولمبيك مارسيليا لمواجهة لانس غدًا السبت، على ملعب “بوليرت ديليليس”، في مباراة تنطلق عند الساعة الخامسة مساءً.

22 نوفمبر، 2024 - 4:19 مساءً
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‫5 تعليقات

  1. نتمنى له الشفاء العاجل باذن الله تعالى فهو لاعب كرة القدم بامتياز ربي يحفظ.

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  3. كلنا قلوبنا معك ياحارث نتمنى لك الشفاء العاجل لا مميز انه خسارة كبيرة للمنتخب الوطني بغيابه عن المونديال.

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  5. من يتحمل المسؤولية في هذه الإصابات ، انشاءالله يعود اللاعب في صحة جيدة والرجوع إلى مسيرته الكروية.

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