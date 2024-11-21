قبل مباراة الديربي.. أمين حارث يكشف عن فريقه المفضل في المغرب (فيديو)

في خطوة لافتة قبل مباراة الديربي بين قطبي العاصمة الاقتصادية، كشف أمين حارث، نجم المنتخب المغربي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي، عن فريقه المفضل في المغرب، مؤكدًا عشقه لنادي الوداد الرياضي.

وخلال مقابلة مع الحسابات الرسمية لأولمبيك مارسيليا على مواقع التواصل الاجتماعي، أجاب حارث عن سؤال يتردد كثيرًا بين عشاق كرة القدم المغربية:

“أعتقد أن الأغلبية من المغاربة يعلمون الإجابة عن سؤال من هو الفريق الذي أشجع في المغرب؟ أنا أشجع الوداد الرياضي، وهذا هو فريقي المفضل في المغرب.”

أمين حـــارث يجيب على أسئلتكم! 😃📲💬 pic.twitter.com/8WIYEcT1hT — أولمبيك مارسيليا (@OM_Arab) November 21, 2024

وقد تفاعل مشجعو النادي الأحمر مع تصريحاته، معتبرين أن اختيار حارث يعكس شعبية الوداد الكبيرة بين اللاعبين المغاربة.

إضافة إلى ذلك، تحدث حارث عن لاعبيه المفضلين، مشيدًا بأسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان والنجم البرازيلي رونالدينيو. كما أكد أن نادي ريال مدريد، برأيه، هو أفضل فريق في تاريخ كرة القدم.