close button
أمين حارث
أمين حارث

قبل مباراة الديربي.. أمين حارث يكشف عن فريقه المفضل في المغرب (فيديو)

21 نوفمبر، 2024 - 5:10 مساءً
1

في خطوة لافتة قبل مباراة الديربي بين قطبي العاصمة الاقتصادية، كشف أمين حارث، نجم المنتخب المغربي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي، عن فريقه المفضل في المغرب، مؤكدًا عشقه لنادي الوداد الرياضي.

وخلال مقابلة مع الحسابات الرسمية لأولمبيك مارسيليا على مواقع التواصل الاجتماعي، أجاب حارث عن سؤال يتردد كثيرًا بين عشاق كرة القدم المغربية:
“أعتقد أن الأغلبية من المغاربة يعلمون الإجابة عن سؤال من هو الفريق الذي أشجع في المغرب؟ أنا أشجع الوداد الرياضي، وهذا هو فريقي المفضل في المغرب.”

وقد تفاعل مشجعو النادي الأحمر مع تصريحاته، معتبرين أن اختيار حارث يعكس شعبية الوداد الكبيرة بين اللاعبين المغاربة.

إضافة إلى ذلك، تحدث حارث عن لاعبيه المفضلين، مشيدًا بأسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان والنجم البرازيلي رونالدينيو. كما أكد أن نادي ريال مدريد، برأيه، هو أفضل فريق في تاريخ كرة القدم.

21 نوفمبر، 2024 - 5:10 مساءً
1

مقالات ذات صلة

عبد الله وزان

المغربي عبد الله وزان يثير اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى

2024-11-21 / 22:25

الجمعية الوطنية للناشرين تشيد بتنظيم اعتماد الصحفيين لتغطية مباريات…

2024-11-21 / 22:21
بيب غوارديولا

رسمياً.. مانشستر سيتي يحدد مستقبل بيب غوارديولا

2024-11-21 / 21:26
الديربي البيضاوي

التشكيلة المتوقعة للرجاء والوداد في الديربي

2024-11-21 / 21:11
أشرف حكيمي

قرار حاسم من حكيمي بشأن مستقبله مع باريس سان…

2024-11-21 / 19:52
وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي

بطلب من الركراكي.. ودية “أوروبية” تنتظر المنتخب المغربي

2024-11-21 / 19:46
أشغال تسقيف ملعب طنجة الكبير

عملية تركيب الدعامات الفولاذية في ملعب طنجة الكبير تقترب…

2024-11-21 / 19:22
رحيمي

رحيمي يقود العين للفوز أمام العروبة في الدوري الإماراتي…

2024-11-21 / 18:52
أشرف حكيمي

أشرف حكيمي يتفوق على 14 منتخبًا إفريقيًا

2024-11-21 / 18:19
نصير مزراوي

نصير مزراوي يتصدر إحصائية فريدة في الدوري الإنجليزي

2024-11-21 / 17:50

تعليق واحد

  1. لكل واحد منا له حرية الإختيار لأنه هو يرا الوداد فرقة لها طموح ولها قدرة في الوصول للأعلى

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى