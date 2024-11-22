تعدد الهبوط الاضطراري لطائرات “لارام”.. هل ينتظر عدو سقوط إحداها للقيام بالصيانة؟

هبة بريس ـ الرباط

تعددت حالات الهبوط الاضطراري للطائرات التابعة للخطوط المغربية “لارام” و هو ما بات يطرح عديد التساؤلات حول سلامة تلك الطائرات و كذلك معايير السلامة لنقل المسافرين الذين أضحوا متخوفين من ركوب طائرات “لارام” بسبب المشاكل الكثيرة التي تتخبط فيها.

و على ذكر أعطاب طائرات “لارام” ، فمرة أخرى قامت طائرة الخطوط المغربية و هي من نوع بوينج 737 تسجيل CN-RGE بهبوط اضطراري بمطار فرانكفورت بعد إقلاعها بدقائق قليلة من المطار نفسه.

الطائرة تعرضت لعطل فني بمعدات الهبوط أدى إلى إلغاء رحلة عودتها إلى الدار البيضاء، تاركة عشرات الركاب ينتظرون بشكل مثير للاستغراب، و هو مشكل ينضاف لعدد كبير من المشاكل باتت تتخبط فيها الشركة في الأشهر الأخيرة.

فهل ينتظر الرئيس المدير العام ل”لارام” سقوط إحدى الطائرات لا قدر الله و التسبب في كارثة لاتخاذ المتعين و إصلاح أسطول النقل الجوي؟ أم أنه منهمك في أمور شخصية أخرى؟ ما يقع في “لارام” يتطلب اتخاذ قرارات صارمة و عاجلة لإنقاذ الشركة من المطبات التي وقعت فيها خاصة أن بلادنا مقبلة على تنظيم عدد من التظاهرات العالمية كما أن الحكومة تعمل ليلا نهارا على الترويج للمغرب كوجهة سياحية لاستقطاب السياح من مختلف بقاع العالم، فهل بمشاكل “لارام” التي تضاعفت في فترة عدو سنحقق الأهداف المسطرة؟