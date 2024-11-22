بعد انسحاب مات غيتز.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل

هبة بريس – وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تعيين المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا، بام بوندي، وزيرة للعدل في إدارته المقبلة، بعد انسحاب مات غيتز.

وقال ترامب، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (تروث سوشال) إن الوزيرة الجديدة ستضطلع بدور “إعادة تركيز وزارة العدل على هدفها المتمثل في مكافحة الجريمة وجعل أمريكا أكثر أمانا”.

يأتي هذا القرار ساعات بعد انسحاب مات غيتز، الذي كان ترامب اختاره الأسبوع الماضي ليشغل منصب وزير العدل في الإدارة المقبلة.

وقال غيتز، في منشور على شبكة (X)، “من الواضح أن تأكيد تعييني +من طرف مجلس الشيوخ+ أصبح بشكل غير عادل مصدر إلهاء عن المهمة الحاسمة التي يقوم بها الفريق الانتقالي لإدارة” ترامب/فانس.

ومنذ تعيينه من طرف ترامب، قدم مات غيتز، الذي يواجه تحقيقا قضائيا في اتهامات ينفيها بشدة، استقالته من عضوية مجلس النواب.